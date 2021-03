Borgio Verezzi piange la scomparsa del vice sindaco Brunella Marmetto

Borgio Verezzi. Dopo una breve malattia, oggi ci ha lasciato Brunella Marmetto: vice sindaco di Borgio Verezzi, titolare dei bagni marini e del ristorante “Nettuno”, oltre che di altre attività come nel settore immobiliare, protagonista da diversi anni dello sviluppo turistico locale.

Classe 1946, era vice sindaco da due mandati amministrativi, al fianco del primo cittadino Renato Dacquino. Aveva la delega ad Ambiente e Territorio.

Da qualche mese aveva scoperto la malattia, che purtroppo non le ha lasciato scampo.

Un grave lutto che ha colpito tutta la comunità di Borgio Verezzi e non solo: Brunella era molto conosciuta e stimata in tutto il savonese per la sua longeva carriera imprenditoriale.

In queste ore sono stati espressi messaggi di commozione e cordoglio per la notizia della sua scomparsa. Brunella lascia il figlio Massimiliano e due nipoti.

I funerali si terranno in forma privata.

(La redazione di IVG.it partecipa al lutto e porge le sue più sentite condoglianze)