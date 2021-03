Borgio Verezzi, Maddalena Pizzonia nuovo vice sindaco: Francesca Fiscella entra nella maggioranza

Borgio Verezzi. Dopo la scomparsa di Brunella Marmetto Borgio Verezzi guarda avanti e oggi il sindaco Renato Dacquino ha formalizzato la sua successione, nel segno delle “quote rosa”: Maddalena Pizzonia (nella foto al centro), già consigliere delegato, entra nella giunta comunale con il ruolo di vice sindaco. In Consiglio comunale e nella maggioranza farà il suo ingresso Francesca Fiscella, la prima dei non eletti.

“Un evento drammatico e inaspettato ha colpito tutti noi, la reazione più diffusa dopo lo sgomento iniziale è stata di consapevolezza, ricordo attivo e disponibilità a darsi da fare ancora di più. Non è e non sarà facile, ma la prima sensazione è che quanto accaduto al nostro vice sindaco abbia responsabilizzato maggiormente ognuno di noi a farci carico del paese così come lei ha sempre fatto” ha affermato il primo cittadino di Borgio Verezzi.

“Il prossimo futuro ci dirà se l’emozione a breve è stata trasformata, sia nelle grandi che piccole cose, in impegno e rispetto del nostro territorio”.

“Altri impegni sono da prendere e sono stati presi: come noto la perdita di un componente l’amministrazione comunale va, a norma di legge, prontamente colmata; nel nostro caso entrerà a far parte dell’ amministrazione comunale la dr.ssa Francesca Fiscella che ha accettato la proposta (con delega alla salute e priorità sulla prevenzione Covid). La dr.ssa Fiscella è dirigente medico psichiatra presso l’Asl2 savonese e opera in particolare nel centro regionale per i disturbi del comportamento alimentare e adolescenza” ha sottolineato Dacquino.

E ancora: “Per quanto riguarda la posizione di vice sindaco, abbiamo fatto varie valutazioni sui voti presi alle elezioni, sui risultati operativi raggiunti, sulle relazioni professionali concretizzate in questi anni, sulle potenzialità per il futuro, sull’appartenenza di genere, sulle capacità di lavoro e guida di un team. Ritenendo prioritario investire sul presente con un occhio al futuro e sul considerare le quote rosa, la decisione condivisa dal gruppo di maggioranza è di nominare a vice sindaco la dr.ssa Maddalena Pizzonia (confermando la delega al Festival teatrale, con l’aggiunta di arredo e igiene urbana)”.

“La dr.ssa Maddalena Pizzonia è laureata all’Università commerciale Bocconi di Milano, ha competenze in gestione dell’arte, degli spettacoli e dei media. Ha maturato esperienze sia a livello nazionale che europeo, e, cosa interessante, si è inserita concretamente su vari progetti importanti per la nostra comunità (interventi di riqualificazione delle scuole; sostegno ai prodotti De.Co. per iniziative promozionali e per l’assegnazione De.Co. alla Cipolla di Verezzi; e altri molto utili per il nostro territorio)”.

“Ogni scelta fa crescere, nella complessità attuale, il lavoro di squadra è essenziale, le singole competenze trovano significato e sviluppo solo sommandosi con quelle degli altri, le diverse età ed esperienze sono valore aggiunto solo se messe al servizio di percorsi comuni. Ognuno ha storie ed energie indispensabili al nostro paese, ognuno di noi è, oggi più di prima, responsabilizzato a portare a termine il percorso avviato da questa amministrazione” ha concluso il sindaco Dacquino.