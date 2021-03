Borgio Verezzi. La nuova piazza Marconi è stata un suo cavallo di battaglia in questo mandato amministrativo e propria nella nuova area di Borgio Verezzi si è svolta una cerimonia commemorativa per la scomparsa del vice sindaco Brunella Marmetto, con il passaggio del feretro prima della sepoltura della salma. I funerali, infatti, si sono svolti in forma strettamente privata.

Nella piazza, oltre al sindaco Renato Dacquino, al sindaco Massimo Niero e agli esponenti dell’amministrazione comunale di Borgio Verezzi, in molti, seppur nell’ambito delle norme anti-Covid, si sono radunati per essere presenti all’iniziativa voluta per ricordare la figura di Brunella Marmetto, protagonista del turismo locale e del settore immobiliare, per più mandati nel ruolo di consigliere e assessore comunale, negli ultimi due vice sindaco con delega ad ambiente e territorio.

Il feretro è stato scortato dalla polizia municipale, al suo breve passaggio un lungo applauso che ha raccolto i sentimenti di questi giorni: sgomento, commozione e cordoglio per la perdita di Brunella, stimata e conosciuta in tutto il ponente savonese per la sua attività imprenditoriale e per la suo impegno pubblico.

Questa mattina partecipazione ed emozione per la commemorazione funebre: come indicato nei manifesti non sono mancate le varie associazioni del territorio, in rappresentanza del legame che univa Brunella alle diverse realtà locali.

Numerosi messaggi sono arrivati in questi giorni alla famiglia, sia dal mondo turistico-imprenditoriale quanto da altre amministrazioni ed enti pubblici con i quali in tanti anni la compianta Brunella aveva operato e collaborato.

Brunella lascia il figlio Massimiliano, la sorella e due nipoti. E oggi l’ultimo affettuoso abbraccio della comunità!