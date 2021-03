Borghetto, alla biblioteca civica parte l’edizione 2021 di “Liberi di Leggere”

Borghetto Santo Spirito. La biblioteca civica di Borghetto Santo Spirito prosegue le attività di promozione del libro e della lettura, con la pubblicazione dell’edizione 2021 di “Liberi di Leggere”, sostenuta dal Mibact.

“La pubblicazione nasce da un lavoro di studio e valutazione svolto dalla biblioteca civica – spiega l’assessore alla cultura Mariacarla Calcaterra – per individuare e suggerire testi ed albi di qualità, pubblicati nell’ultimo anno e rivolti ai bambini e ai ragazzi. I libri segnalati, di cui nell’opuscolo viene fornito un brevissimo abstract, sono suddivisi per fasce d’età e sono disponibili per la consultazione ed il prestito”.

I testi saranno oggetto del concorso a premi “Liberi di Leggere 2021”, dedicato ai bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado di Borghetto.

“I ragazzi che prenderanno i libri in prestito e parteciperanno al concorso, segnalando il loro gradimento, potranno aspirare a diventare ‘Grandi lettori’ e a ricevere, in base al numero di libri letti, un premio, consistente in un buono per acquisto libri.”

Sul sito del Sistema Bibliotecario della Valle Varatella verranno inoltre pubblicati gli approfondimenti dedicati ai libri di “Liberi di Leggere 2021”.