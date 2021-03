Blocco Astrazeneca, vaccinazioni sospese ad Alassio Salute

Alassio. Nel solco di quanto disposto da Aifa e da Regione Liguria di conseguenza, Alassio Salute (che stamani aveva avviato le somministrazioni) ha immediatamente sospeso la somministrazione del vaccino Astrazeneca non appena ricevuta la comunicazione ufficiale.

La comunicazione al centro medico è arrivata nel tardo pomeriggio: l’Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema il divieto di somministrare il vaccino Astrazeneca su tutto il territorio nazionale.

Dopo Germania e Francia anche l’Italia stoppa le vaccinazioni con Astrazeneca e, ovviamente, anche tutti i medici di base, gli ambulatori medici, quanti abilitati dalle rispettive Asl si erano organizzati per avviare una fitta campagna di vaccinazioni si sono immediatamente fermati, fino a data da destinarsi.

Ulteriori informazioni saranno fornite non appena disponibili.