Bitcoin: come Elon Musk sta influenzando la criptovaluta

Elon Musk, amministratore delegato di Tesla, ha recentemente annunciato che la sua azienda ha acquistato 1,5 miliardi di dollari di Bitcoin. L’annuncio ha portato a una raffica di entusiasmo e un rapido aumento del prezzo per la controversa criptovaluta.

Questo aumento dei prezzi è stata una buona notizia per Musk a breve termine. A un certo punto, l’investimento in Bitcoin di Tesla aveva guadagnato più di 1 miliardo di dollari in valore. Ma l’entusiasmo può essere sostenuto? Molti ritengono che ci siano buone probabilità che nel prossimo anno il prezzo del Bitcoin scenda verso il suo valore fondamentale, che è nulla.

Se Bitcoin dovesse perdere metà del suo valore attuale – il che non è improbabile, dato il suo comportamento passato estremamente volatile – Tesla perderà circa 1 miliardo di dollari. Dato che Elon Musk possiede circa un quinto di Tesla, avrebbe perso 200 milioni di dollari.

Perché la decisione di Musk è una brutta cosa

Musk non sta facendo alcun favore agli azionisti di Tesla. Se volevano essere esposti all’ascesa e alla caduta di Bitcoin, potevano semplicemente comprarne un po ‘da soli. Adesso non hanno scelta; se vogliono investire in veicoli elettrici Tesla, sono anche vulnerabili ai capricci di Bitcoin.

La solita giustificazione per rendere gli investimenti più diversificati è che può ridurre il rischio. Ma l’acquisto del Bitcoin estremamente volatile renderà i guadagni di Tesla ancora più incerti.

Né Musk sta facendo un favore ai suoi fan. In qualità di “CEO rockstar” con oltre 40 milioni di follower su Twitter, le sue riflessioni sono ampiamente riportate in altri media.

Appoggiando pubblicamente Bitcoin, Musk potrebbe portare alcuni dei suoi fan a investire in questo asset speculativo altamente rischioso. Potrebbero non essere ben posizionati come un multimiliardario per assorbire eventuali perdite sui loro investimenti. (Per essere onesti, Musk li ha avvertiti di non investire i risparmi di una vita).

Né sta facendo alcun favore agli abitanti di questo pianeta. La generazione di Bitcoin (nota come “mining”) utilizza enormi quantità di energia per alimentare computer specializzati che risolvono problemi matematici complessi ma inutili.

Le stime variano sulla quantità di energia sprecata. Alcuni studi suggeriscono che la produzione di Bitcoin utilizza più elettricità di tutta l’Argentina, la Polonia, la Norvegia o la Svizzera. Ma anche le stime più basse dicono che si traduce in più emissioni di carbonio rispetto all’Estonia. E se Bitcoin diventerà più popolare, aumenterà solo.

Cosa farà il prezzo del Bitcoin?

Quante probabilità ci sono che Bitcoin possa perdere metà del suo valore entro un anno? Bene, ha forma. Dopo aver raggiunto un picco di 24.000 $ a dicembre 2017, è sceso a 10.000 $ entro febbraio 2018. Dopo essere risalito a 16.000 $ a luglio 2019, è sceso a 8.000 $ entro marzo 2020.

Bitcoin potrebbe essere il più puro esempio di bolla speculativa. Segue le orme di bolle famose come la bolla del Mare del Sud, la mania dei tulipani olandese, l’oro intorno al 1980, il boom delle dotcom del 2000 e il mercato immobiliare statunitense prima della crisi finanziaria globale del 2008

Ma le bolle del passato hanno avuto più vantaggi per loro. Le case forniscono riparo. L'oro ha usi industriali e da esso si possono ricavare gioielli. La South Sea Company e le azioni tecnologiche millennial hanno almeno promesso flussi di dividendi futuri.