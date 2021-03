Beach volley: Monica Pastorino e Greta Filippini portano l’Albisola sul gradino più alto del podio

Spotorno. Il 14 marzo è stata una domenica d’oro per l’Albisola Pallavolo, società sugli scudi grazie alla coppia composta da Monica Pastorino e Greta Filippini.

Un weekend di gare sulla sabbia del Palabeach di Spotorno nel corso del quale le giocatrici della società biancazzurra sono riuscite ad ottenere il gradino più alto del podio nella categoria Gold femminile nel campionato italiano per società. Decisivo è stato il successo in finale contro la coppia del Cus Torino formata da Silvia Re Fiorentin e Silvia Giocosa, classificatesi quindi seconde.

Non è stato però questo l’unico squillo di una spedizione davvero gloriosa. Sono arrivate delle grandi soddisfazioni infatti anche dall’altra coppia dell’Albisola, formata da Giorgia Botta ed Elisa Valdora che, in attesa di tornare in campo con la Serie C guidata da Francesco Valle (appuntamento questa sera alle ore 21), hanno ottenuto un buon quinto posto.

La cavalcata di questo tandem si è interrotta proprio contro la coppia vincitrice del torneo. Un derby amaro dunque per loro, delusione tuttavia mitigata in parte dalla bella vittoria delle compagne di società.