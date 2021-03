Bando ristori, sì dal Consiglio regionale ad ampliamento categorie colpite dalla crisi Covid

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 120, presentato da Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta ad inserire nel bando di 7,7 milioni a fondo perduto previsti dal Decreto legge n.157 del 2020, rivolto alle categorie economiche di piccolissima dimensione maggiormente colpite dalle restrizioni Covid, i codici ATECO che riguardano attività e club sportivi, impianti sportivi polivalenti e impianti per eventi sportivi al coperto rimasti chiusi per la pandemia in modo da permetterne l’accesso ai ristori per la pandemia.

Nel documento si ricorda che nella prima fascia rientrano tutte le categorie economiche di piccola dimensione che hanno subìto una chiusura totale e che nella seconda fascia ci sono le categorie soggette a restrizione parziale.

Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha ricordato la proposta di legge presentata su questo tema dal suo gruppo e ha dichiarato voto favorevole all’ordine del giorno.

L’assessore al lavoro Gianni Berrino ha sottolineato che l’assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti (oggi assente, ndr) si era già espresso a favore dell’ordine del giorno.

Lilli Lauro (Cambiamo con Toti presidente) ha ribadito l’attenzione della Regione alle categorie più in difficoltà, fra cui gli ambulanti, e ha annunciato voto favorevole.

Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini) ha annunciato voto favorevole all’ordine del giorno

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha annunciato, nel corso del suo intervento, voto favorevole al provvedimento.

Veronica Russo (FdI) ha rilevato che la maggioranza è favorevole all’ordine del giorno in quanto il tema è di grande attualità.

Alessandro Bozzano (Cambiamo con Toti presidente) ha ribadito l’attenzione anche della maggioranza alle esigenze delle categorie economiche durante la pandemia.

Claudio Muzio (FI-Liguria Popolare) ha espresso parere favorevole all’ordine del giorno.