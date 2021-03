Aveva in casa 50 grammi di hashish e materiale per il confezionamento della droga: arrestato 20enne

Savona. I vicini notano persone “sospette” nell’abitazione di un giovane e chiamano i carabinieri, che trovano la droga nell’appartamento.

E’ successo ieri pomeriggio a Savona, dove i militari del nucleo operativo e della radiomobile hanno arrestato E.A., 20enne savonese, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Una volta giunti sul posto, già nel pianerottolo i carabinieri hanno percepito un forte odore di hashish e hanno così deciso di procedere al controllo dell’appartamento. Il giovane occupante dell’alloggio è apparso fin da subito teso ed agitato e, in seguito al controllo, è stato trovato in possesso di 50 grammi di hashish, suddiviso in dosi, materiale per il confezionamento e una rilevante somma di denaro contante, che venivano sequestrati.

Il giovane è stato arrestato e verrà giudicato in data odierna con rito direttissimo.