Autostrade, tutti i cantieri dal 15 al 21 marzo

Liguria. Di seguito l’elenco dei cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sui tronchi della A6 Torino-Savona e della A10 Savona-confine di stato di competenza di Autostrada dei Fiori nel periodo compreso tra il 15 e il 21 marzo.

Sulla A6 in direzione Torino: tra Savona e Altare dal chilometro 116+830 al chilometro 114+300, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per adeguamento e rinforzo viadotto Lodo, fino al 30 aprile; tra Savona e Altare dal chilometro 114+300 al chilometro 113+000, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per adeguamento sismico del viadotto Funivia, fino al 30 aprile; tra Savona e Altare dal chilometro 113+000 al chilometro 112+300 restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia per adeguamento sismico viadotto Fontanazze, successivamente, dal chilometro 112+300 al chilometro 110+194, chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per adeguamento galleria Bricco, fino al 30 aprile; tra Ceva e Niella Tanaro dal chilometro 74+370 al chilometro 71+596, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, per lavori di miglioramento sismico dell’opera d’arte viadotto Borio nord fino al 31 marzo.

Sulla A6 in direzione Savona: tra Niella Tanaro e Ceva dal chilometro 71+040 al chilometro 74+010, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, per lavori di miglioramento sismico dell’opera d’arte viadotto Borio nord fino al 31 marzo; tra Ceva e Millesimo dal chilometro 93+450 al chilometro 95+850, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per lavori di miglioramento sismico dei viadotti Tine, Taranco e Geve/Tonifrè, fino al 31 marzo; tra Millesimo e Altare dal chilometro 97+115 al chilometro 97+400, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per lavori di ripristino del viadotto San Bernardo fino al 31 agosto; tra Altare e Savona dal chilometro 110+010 al chilometro 110+750, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per lavori di miglioramento sismico del viadotto Ferrovia di Altare fino al 30 aprile; tra Altare e Savona dal chilometro 112+600 al chilometro 115+950, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia per adeguamento sismico viadotti Boccafolle e Serre I, successivamente, dal chilometro 115+950 al chilometro 116+700, chiusura della corsia di sorpasso per lavori di miglioramento sismico del viadotto Fossa Grande, fino al 31 maggio.

Sulla A10 in direzione Francia (carreggiata nord): tra Savona e Spotorno dal chilometro 49+375 al chilometro 52+260 Carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per ispezioni e messa in sicurezza della galleria Fornaci dal 15 al 21 marzo; tra Spotorno e Finale Ligure dal chilometro 59+500 al chilometro 61+850 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Rocca Carpanea dal 15 al 21 marzo; tra Borghetto Santo Spirito e Albenga dal chilometro 73+550 al chilometro 75+400 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Piccaro dal 15 al 21 marzo.

Sulla A10 in direzione Italia (carreggiata sud): tra Andora e San Bartolomeo dal chilometro 99+240 al chilometro 95+330 Carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per ispezioni e messa in sicurezza della galleria Colle Dico dal 15 al 21 marzo.

Inoltre, dalle 22 del 17 marzo alle 6 del 18 marzo e dalle 22 del 18 marzo alle 6 del 19 marzo resterà chiusa la tratta di A10 compresa tra Imperia Est e San Bartolomeo. Ciò al fine di migliorare le caratteristiche dello scambio di carreggiata necessarie all’espletamento delle ispezioni del fornice di via Italia della galleria Gorleri. Il rientro in autostrada alla stazione di San Bartolomeo è consentito esclusivamente ai mezzi aventi altezza massima di 3,90 metri. Per tutti gli altri l’ingresso in autostrada deve avvenire alla stazione di Andora.