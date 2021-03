Liguria. Ieri pomeriggio il tremendo schianto sulla A10 a Celle Ligure nel quale ha perso la vita una giovane 30enne di Vado Ligure, madre di una bambina piccola, ieri sera quello sulla A26 con la morte di Paolo Scerni, figlio dell’ex presidente del Genoa. E ancora il terribile impatto in A10 tra Albenga e Borghetto con due mezzi pesanti coinvolti e un altro morto sulle nostre autostrade, oltre al fatale sinistro autostradale ad Arenzano.

Tutti questi incidenti sono avvenuti in tratti autostradali caratterizzati da cantieri di manutenzione, scambi di carreggiata e corsia unica per i veicoli in transito. Proprio questa massiva incidenza di lavori sta finendo sotto accusa.

In una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, responsabile nazionale Infrastrutture e componente della Commissione Trasporti, chiede di rivedere con urgenza la programmazione dei cantieri, con la richiesta di un incontro urgente con il ministro.

“Al profondo cordoglio per la morte di Paolo Scerni si unisce la rabbia per la causa: un grave incidente sulla carreggiata Nord dell’A26, all’altezza di Rossiglione. L’ultimo di una serie di incidenti, di cui alcuni mortali, sulla rete autostradale ligure martoriata da continui cantieri e cambi di corsia – afferma Rixi -. Una situazione a cui bisogna trovare rimedio al più presto”.

“Per noi è fondamentale risolvere il problema, abbiamo chiesto un incontro urgente al ministro Giovannini per rivedere i tempi di intervento su gallerie e viadotti perché hanno superato il limite della sopportazione”.

“Oltre a essere un problema economico per gli operatori di logistica e autotrasporto, con la ripresa della stagione turistica e croceristica rischia di diventare ulteriormente un problema di sicurezza stradale con un tasso di incidentalità non tollerabile” conclude Rixi.