Autostrade liguri tra vittime, pericoli e danni all’economia

Liguria. L’ultima notizia che riguarda le nostre disastrate autostrade arriva dall’Antitrust, che ha multato la Società Autostrade per l’Italia di milioni di euro “per pratiche commerciali scorrette”.

Dice in sostanza l’Antitrust che le lunghe code provocano tempi di percorrenza elevati e di conseguenza gravi danni economici ai territori. Non solo, aggiunge infatti che questi problemi sono causati “dalle gravi carenze da parte della società nella gestione e manutenzione delle infrastrutture”. La maximulta riguarda tutta Italia ma comprende anche le tratte gestite da Aspi in Liguria, compresa la Savona-Genova. Partiamo da qui perché proprio a Celle Ligure, martedì scorso, si è registrato l’incidente che più ha colpito l’opinione pubblica con la morte di una giovane donna, madre di una bimba piccola.

Ma purtroppo gli incidenti gravi sono all’ordine del giorno e i pericoli evidenti. Segnala ad esempio l’ingegner Paolo Forzano che in alcuni tratti le corsie sono inferiori ai 3,75 metri di legge: i grossi Tir dei giorni nostri quando viaggiano appaiati quasi si sfiorano.

Rixi e Berrino, per la situazione delle nostre autostrade in generale, hanno messo sotto accusa il governo, ma certo è che pure la Regione partecipa agli incontri in cui si programmano cantieri e loro modalità. Va ricordato che sono previsti lavori per anni, e quindi la situazione è destinata a peggiorare soprattutto in estate, per quanto l’emergenza sanitaria limiti purtroppo il traffico. Si parla anche di sospensione dei lavori, giusto per aumentare la confusione.

La maximulta dell’Antitrust, in attesa comunque degli ovvi ricorsi, può essere vissuta dagli automobilisti come un atto di giustizia, che porterà comunque zero euro nelle loro tasche. C’è solo da sperare che il clamore politico di tutte queste vicende porti a un qualche correttivo, anche se abbiamo molti dubbi che ciò possa avvenire davvero.

Sullo sfondo, non dimentichiamolo, si stagliano sempre le inchieste penali, prima fra tutte quella per il crollo del ponte Morandi.