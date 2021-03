Autostrade, Assoutenti chiede un incontro a Toti: “Contromisure urgenti per tutelare i consumatori e garantire qualità e sicurezza”

Liguria. “Chiediamo un incontro urgente al presidente Toti e agli assessori regionali Berrino, Ferro e Giampedrone, volto a confrontarsi sulle misure da intraprendere per migliorare la sicurezza e la qualità del servizio autostradale, anche in vista della stagione estiva che potrebbe registrare la ripartenza del turismo in regione”.

A farne richiesta sono le associazioni della Consulta ligure dei consumatori, dopo il caso della multa Antitrust ad Autostrade per l’Italia per “pratica commerciale scorretta” perchè, come spiegato in una nota dell’Antitrus, Autostrade per l’Italia Spa “non ha adeguato né ridotto il pedaggio nei tratti in cui si registrano critiche e persistenti condizioni di fruibilità del servizio autostradale con lunghe code e tempi di percorrenza elevati”.

“Tutte le associazioni dei consumatori aderenti alla Consulta esprimono preoccupazione per le condizioni delle autostrade liguri, anche alla luce di quanto rilevato dall’Antitrust – spiega il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi –. La situazione delle infrastrutture autostradali della regione riguarda in modo diretto gli utenti, sia sul fronte economico, quello dei pedaggi, che su quello della sicurezza. Riteniamo – conclude – non ci sia un minuto in più da perdere e siano indispensabili contromisure da parte della regione per garantire i diritti di chi utilizza i servizi di Autostrade per l’Italia”.