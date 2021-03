Atleticamente, tris di medaglie: Camilla Salemi oro, Giulia Patriarca argento, Giulia Denegri bronzo

Andora. Sabato 6 e domenica 7 marzo presso il palazzetto dello sport di Quiliano, si è svolta la seconda prova del campionato di federazione Silver LA LB LC.

Al primo appuntamento, svoltosi i primi di febbraio, l’Atleticamente non aveva preso parte. Grande è stato quindi il desiderio di gareggiare e mettersi al prova in un livello superiore.

In occasione della prima giornata di gara l’Atleticamente ha schierato Salemi, Bruna, De Martin, Denegri, G. Patriarca, Tagliabue.

Nel complesso, ottime le performance delle portacolori andoresi al loro esordio in LC che si sono ben distinte in pedana. Per alcune ragazze l’emozione ha giocato brutti scherzi pregiudicando un miglior piazzamento, ma le allenatrici prevedono ampi margini di miglioramento soprattutto in vista delle finali nazionali di Ginnastica in Festa a Rimini, dove avranno modo di riscattarsi.

Tra le J1, Camilla Salemi ha conquistato l’oro salendo sul gradino più alto del podio.

Nelle J2 Giulia Denegri ha ottenuto la medaglia di bronzo seguita, rispettivamente al quarto e al quinto posto, dalle compagne Natalie De Martin e Benedetta Bruna.

Nella categoria J3 Ilenia Morelli si è classificata settima. Tra le S1 Giulia Patriarca ha conquistato la medaglia d’argento, seguita dalla compagna Giulia Tagliabue che si è piazzata sesta.

Per la seconda giornata di gara, nel livello LB J1, l’Atleticamente ha presentato in gara Milena Corciulo, che ha portato a termine due ottimi esercizi e si è classificata quinta.

Il prossimo appuntamento per il sodalizio andorese sarà nel weekend, con la prima prova del campionato di Serie D; la rosa dell’Atleticamente sarà composta da Campanaro, De Martin, Denegri, Morelli, Murray e I. Patriarca.

La rappresentativa andorese, dopo essersi aggiudicata il titolo di vicecampionesse nazionali 2020 nel livello LB, in occasione della winter edition Ginnastica in Festa a dicembre 2020, quest’anno alza il tiro partecipando nel livello superiore, LC.