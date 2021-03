Albenga. Domenica 28 marzo, presso il Palamarco di Albenga, si è disputata la seconda prova del campionato di Serie D, organizzata dalla società Ginnastica Ligure Albenga, rispettando tutti i protocolli per l’emergenza Covid emanati dalla federazione.

In questa seconda tornata, l’Atleticamente ha schierato due rappresentative.

Nella categoria LB, ottimo esordio per la neonata squadra composta da Bruna, Corciulo e Salemi, formata meno di due settimane fa, che con due ottime routines conquistano il secondo gradino del podio guadagnando una nuova coppa che va ad arricchire la bacheca dell’associazione andorese.

Confermata anche la presenza della squadra LC, con Campanaro, Denegri, Morelli e Murray, che però si presenta all’appuntamento quasi dimezzata a causa dell’assenza di due componenti, De Martin e Patriarca, fermate per quarantena preventiva il giorno precedente la competizione e sostituite dalle compagne Denegri e Morelli che, a poche ore dalla competizione, hanno dovuto imparare ex novo l’esercizio al corpo libero.

L’imprevisto non ha quindi fermato le atlete del team andorese che, supportate anche da casa, scendono in pedana con grinta realizzando tre ottime esecuzioni e che, a seguito di un pari merito, ottengono il quarto posto in classifica.

“Le nostre ragazze sono per noi motivo di orgoglio – commenta la tecnica Giraldi -. Il nostro motto è testa e cuore, e ancor più in questa occasione, entrambe le nostre rappresentative lo hanno saputo dimostrare“.

Le prove di qualificazioni regionali del campionato a squadre sono dunque terminate e il prossimo appuntamento saranno le finali nazionali a Rimini, dove l’Atleticamente avrà modo di confrontarsi con altre realtà e un più ampio numero di società partecipanti.