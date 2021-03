Arnasco. Si è disputata domenica 14 marzo ad Arnasco la prima fase di qualificazione regionale del campionato nazionale di corsa campestre del Centro Sportivo Italiano.

Un’ottantina i partecipanti, suddivisi nelle varie categorie, che si sono cimentati su un percorso piuttosto impegnativo che, partendo dal campo di calcio, si sviluppava lungo sentieri, salite, curve e discese in un bellissimo ambiente naturale.

La manifestazione è stata organizzata in modo impeccabile dall’Atletica Ceriale San Giorgio che ha fatto “la parte del leone” nelle varie classifiche con ben sette primi posti, nove secondi posti e cinque terzi posti. Hanno primeggiato nelle rispettive categorie Emma Baradel, Serena Benazzo, Giulia Baldini, Nicolò Reghin, Samir Ait, Maria Giovanna Casule, Giovanni Zuffo; seconda posizione per Sonia Benazzo, Lena Lecca, Davide Boeri, Letizia Volpe, Monica Volpe, Mirko Ferrando, Marina Bonora, Tiziano Barbieri e Mauro Brignone; terzi sono giunti Giulio Porro, Paola Ortale, Mariarosa Vio, Andrea Isolica, Ennio Tarquini.

Tutto si è svolto nel rispetto rigoroso delle norme Covid grazie anche alla disponibilità dei dipendenti del Comune di Arnasco e della Protezione Civile ed ai volontari della società sportiva giallonera.

Dietro all’Atletica Ceriale, a livello societario, la US Pignese si porta a casa quattro vittorie; tre a testa per Atletica Cairo e Atletica Run Finale.

La gara di Arnasco rientra nella lista delle manifestazioni di interesse nazionale riconosciute dal Coni. Al di là delle classifiche e del sano agonismo quello che resta di questa bellissima giornata di sport è il sorriso e la gioia di tutti gli atleti partecipanti che hanno commentato, quasi in coro, “quanto è bello finalmente un cross, quanto è stato bello riprovare le tipiche ‘sensazioni’ di una gara”.

Dopo la tappa di Arnasco il prossimo appuntamento del CSI in Liguria con la corsa campestre, salvo variazioni, sarà domenica 11 aprile a Cairo Montenotte. Le finali nazionali sono programmate per la primavera, in località e data ancora da definire.

Di seguito le classifiche complete, categoria per categoria.

Ragazze: 1ª Beatrice Bosco (Atletica Run Finale)

Ragazzi: 1° Gabriele Ferrara (US Pignese), 2° Andrea Monaco (US Pignese), 3° Lorenzo Panarelli (Atletica Varazze), 4° Aurelian Bonaccorsi (US Pignese), 5° Konstantinov Zaytsev (Atletica Ceriale), 6° Luca Radici (Atletica Ceriale), 7° Giulio Barbieri (Atletica Ceriale), 8° Raffaello Vigliani (Atletica Run Finale), 9° Filippo Furru (Atletica Run Finale), 10° Samuele Belotti (Atletica Run Finale)

Cadette: 1ª Emma Baradel (Atletica Ceriale), 2ª Sonia Benazzo (Atletica Ceriale), 3ª Emily Capurro (Atletica Run Finale), 4ª Adele Nattero (Atletica Ceriale), 5ª Matilda Citterio (Atletica Ceriale), 6ª Sveva Fasolo (Atletica Run Finale)

Cadetti: 1° Ismaele Bertola (Atletica Cairo), 2° Guido Sanchez (US Pignese), 3° Lorenzo Gallo (Atletica Run Finale), 4° Nicolò Parodi (Atletica Ceriale), 5° Nicolò Gallizia (Atletica Ceriale)

Allieve: 1ª Serena Benazzo (Atletica Ceriale), 2ª Lena Lecca (Atletica Ceriale)

Allievi: 1° Tommaso Ferrari (US Pignese), 2° Davide Boeri (Atletica Ceriale), 3° Giulio Porro (Atletica Ceriale), 4° Alessandro Villani (Atletica Ceriale), 5°§ Federico Francin (Atletica Ceriale)

Juniores femminile: 1ª Giulia Baldini (Atletica Ceriale)

Juniores maschile: 1° Nicolò Reghin (Atletica Ceriale), 2° Martin Giudice (US Pignese), 3° Michel Giudice (US Pignese), 4° Paolo Malugani (US Pignese)

Seniores femminile: 1ª Celestina Malugani (US Pignese), 2ª Letizia Volpe (Atletica Ceriale)

Seniores maschile: 1° Samir Ait (Atletica Ceriale)

Amatori A femminile: 1ª Stefania Russo (US Pignese), 2ª Monica Volpe (Atletica Ceriale), 3ª Paola Ortale (Atletica Ceriale)

Amatori A maschile: 1° Mauro Faccio (Atletica Run Finale), 2° Mirko Ferrando (Atletica Ceriale), 3° Pietro Camporiondo (Atletica Cairo)

Amatori B femminile: 1ª Laure Bailhache (Atletica Cairo), 2ª Marina Bonora (Atletica Ceriale), 3ª Mariarosa Vio (Atletica Ceriale), 4ª Cinzia Cassiano (Atletica Ceriale)

Amatori B maschile: 1° Davide Ansaldo (Atletica Cairo), 2° Tiziano Barbieri (Atletica Ceriale), 3° Andrea Isolica (Atletica Ceriale), 4° Domenico Luca Boeri (Atletica Ceriale), 5° Giuliano Benazzo (Atletica Ceriale), 6° Massimo Baldini (Atletica Ceriale), 7° Claudio Siccardi (Atletica Run Finale)

Veterani A femminile: 1ª Maria Giovanna Casule (Atletica Ceriale)

Veterani A maschile: 1° Giovanni Zuffo (Atletica Ceriale), 2° Mauro Brignone (Atletica Ceriale), 3° Marco Launo (Atletica Cairo), 4° Adriano Cusato (Atletica Ceriale)

Veterani B maschile: 1° Paolo Rossi (Atletica Run Finale), Flavio Bertuzzo (Atletica Cairo), Ennio Tarquini (Atletica Ceriale)