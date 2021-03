Ceriale. L’Atletica Ceriale San Giorgio ha partecipato in forze con i suoi giovani al Cross del Campaccio, evento che si è svolto domenica 21 marzo a San Giorgio su Legnano.

Ancora una gara super per Giulia Baldini, che si è classificata tredicesima tra le Junior percorrendo i 3,2 chilometri col tempo di 13’33”.

di 21 Galleria fotografica L'Atletica Ceriale San Giorgio al 64° Cross del Campaccio









Edoardo Cenisio, con una notevole progressione, ha conquistato un ottimo diciottesimo posto tra i Cadetti su 98 classificati con il crono di 8’55” in 2,5 chilometri. Ancora tra i Cadetti, un combattivo Nicolò Parodi si è piazzato settantacinquesimo in 10’09”.

Buon comportamento delle Cadette, sulla distanza dei 2 chilometri, con Emma Baradel quarantanovesima in 8’15”, Elena Cusato cinquantesima in 8’17” ed Eleonora Boeri cinquantatreesima in 8’24”.

“La partecipazione alla 64ª edizione del Cross del Campaccio, la classica campestre di livello internazionale, è stata una bella esperienza per i nostri giovani, ritornati entusiasti per aver gareggiato su un bel percorso, con cambi di pendenza, un paio di collinette, dieci metri di salita ed altrettanti di discesa e per aver visto poi in azione i big del cross” è il commento dei tecnici dell’Atletica Ceriale.