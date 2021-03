AstraZeneca e piano vaccinale, ecco la ripartenza nella Asl 2

Savona. “Le vaccinazioni Astrazeneca riprenderanno nella Asl 2 domani, sabato 20 marzo, con i vaccini somministrati direttamente dal personale sanitario dell’azienda a forze dell’ordine e tecnici sanitari”.

La conferma ufficiale arriva oggi dall’azienda sanitaria savonese dopo il via libera arrivato dall’Ema e dall’Aifa in seguito alla sospensione precauzionale decisa il 15 marzo scorso.

“Da lunedì 22 marzo riprenderanno le vaccinazioni Astrazeneca eseguite dai medici di famiglia e di medicina generale agli assistiti di loro competenza, mentre com’è noto la somministrazione dei vaccini Pfizer e Moderna non ha mai subito interruzioni”.

“Chi doveva essere vaccinato la settimana scorsa con Astrazeneca non deve prenotare nuovamente, ma sarà richiamato nel corso dei prossimi giorni direttamente dall’Asl 2” conclude l’azienda sanitaria savonese.

Quindi, per chi aveva già fissato un appuntamento tramite il medico di famiglia per una data successiva al 21 marzo non cambierà nulla. Per chi invece ha saltato il vaccino questa settimana si troverà una soluzione per recuperarlo il prima possibile secondo il piano vaccinale in corso.

Per quanto riguarda gli over 70 (70-79 anni), dalle 23 di lunedì prossimo, 22 marzo, potranno effettuare la prenotazione anche le persone tra 79 e 75 anni, che saranno vaccinate a partire dal 25 marzo. Dal 29 marzo potranno prenotare anche le persone con età tra 74 e 70 anni. I canali di prenotazione sono il portale dedicato (prenotovaccino.regione.liguria.it), il numero verde dedicato 800 938 883 e gli sportelli territoriali Cup.