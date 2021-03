Astrazeneca, Aifa sospende un lotto del vaccino: segnalati “eventi avversi gravi”

Liguria. Anche l’Italia, dopo già altri Paesi europei come Austria, Estonia e Danimarca, si è mossa per bloccare un lotto del vaccino prodotto dal gruppo Astrazeneca, in attesa di ulteriori verifiche.

Dopo la segnalazione di “eventi avversi gravi” riguardo la somministrazione di dosi del lotto ABV2856, l’Aifa ha deciso di sospenderlo in via precauzionale. Così si legge in un comunicato stampa ufficiale dell’Agenzia italiana per il farmaco. L’Aifa dice che “al momento non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e tali eventi”.

Aifa sottolinea di stare effettuando “tutte le verifiche del caso, acquisendo documentazioni cliniche in stretta collaborazione con i Nas e le autorità competenti” e si dice pronta a intraprendere ulteriori provvedimenti con l’Ema, l’agenzia europea del farmaco, qualora fosse necessario.

Nell’ultima settimana problemi con un lotto del vaccino AstraZeneca sono stati segnalati in diversi Paesi europei. Oggi è stata la Danimarca ad annunciare in toto la somministrazione del vaccino ma nei giorni scorsi anche le autorità austriache avevano deciso di sospendere l’uso del lotto di AstraZeneca come misura precauzionale a seguito del decesso di una donna vaccinata e dello sviluppo del Covid in un’altra persona dopo che aveva ricevuto il vaccino. Poi Estonia, Lituania, Lussemburgo e Lettonia e ora l’Italia.

Ieri la notizia della morte di Stefano Paternò, sottufficiale 43enne della Marina, deceduto per arresto cardiaco nella notte tra lunedì e martedì scorso dopo la somministrazione del vaccino anti Covid AstraZeneca nella base militare di Augusta, a Siracusa. Non è stato accertato, alcun nesso, salvo quello temporale, tra il vaccino e la morte ma sono in corso verifiche.

Intanto la Procura di Catania ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati e ipotizzando l’omicidio colposo, sulla morte di Davide Villa, 50 anni, agente della squadra mobile di Catania, deceduto 12 giorni fa dopo l’inoculazione del vaccino. Al poliziotto era stata somministrata una dose proveniente dallo stesso lotto di cui l’Aifa ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo su tutto il territorio nazionale.