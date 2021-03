Assoluti: Francesca Zunino conduce nel Duo, Marta Murru seconda nel Solo

Savona. Seconda giornata di gare a Riccione, sede dei campionati italiani assoluti invernali di nuoto sincronizzato. Oltre trecento gli atleti impegnati nei campionati tricolori con tre giorni di gare divise per obbligatori, eliminatorie e finali, programmate tutte lunedì 22 marzo.

Nelle eliminatorie del Duo, tra le 28 coppie in gara, primo posto provvisorio per la coppia delle Fiamme Oro composta da Isotta Sportelli e Francesca Zunino, rispettivamente tesserate per Aurelia Nuoto e Rari Nantes Savona, con 86.7667 punti. Seconda la coppia di Marina Militare e Rari Nantes Savona formata da Marta Murru e Carmen Rocchino con 85.0333 punti; terzo lo Sport Village con Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini (CS Plebiscito Padova) con 84.3333.

Nelle eliminatorie della Squadra, con 21 formazioni, è in testa il Busto Nuoto (Paganini, Amadei, Brogioli, Picozzi, Sichirollo, Gianazza, Macchi, Pedotti) con 81.3868 (esecuzione 25.0000, impressione artistica 25.1000, difficoltà 31.2868); segue l’Aurelia Nuoto (Iacoacci, Laveglia, Cianfardini, Benedetti, Mastropietro, Pacifici, Dori, Vernice) con 79.7300, terza la Rari Nantes Savona (Marta Murru, Carmen Rocchino, Sofia Mastroianni, Lina Kriukova, Vittoria Meucci, Sophie Tabbiani, Beatrice Andina, Nicolò Ogliari) con 79.0359.

Nel Solo, con 30 partecipanti, davanti a tutti Giorgio Minisini (Fiamme Oro e Aurelia Nuoto) con 87.7667 punti (26.4000 esecuzione, 35.0667 impressione artistica e 26.3000 difficoltà), che precede Marta Murru (Marina Militare e Rari Nantes Savona) seconda con 84.9333 e Jasmine Verbena (Sport Village) con 83.5667 punti.

Domani alle ore 9 la finale della Squadra, alle ore 11,30 la finale del Solo, alle ore 15 la finale del Duo e del Duo Misto.