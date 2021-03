Assembramenti in Piazza delle Erbe ad Albenga, Tomatis: “Misure di contenimento verranno valutate”

Albenga. In seguito alla proposta, avanzata dalla “Taberna del Foro” e appoggiata da Riccardo Minucci (Azione), di contingentare gli ingressi in piazza delle Erbe ad Albenga per evitare gli assembramenti, il sindaco della città offre la sua risposta.

“Premesso che la situazione sanitaria che stiamo vivendo è complessa e difficile, tant’è vero che da lunedì torneremo in zona arancione – spiega Riccardo Tomatis -. Una proposta da parte dei titolari dei pubblici esercizi di effettuare ingressi contingentati attraverso loro operatori allo scopo di far rispettare le misure AntiCovid (in primis distanziamento sociale, uso delle mascherine e consumazioni effettuate ai tavoli) ai loro clienti sarebbe stata ben accolta da parte nostra”.

“Altre misure di contenimento saranno sicuramente valutate, ma richiedono una fase istruttoria articolata che necessita di adeguata tempistica – specifica il primo cittadino ingauno -. Ci auguriamo per i prossimi giorni (il weekend che precede l’entrata nella zona arancione) che i titolari dei pubblici esercizi mantengano i loro buoni propositi e continuino ad invitare i loro clienti a rispettare le norme in vigore per la tutela della salute pubblica. In ogni caso nei prossimi giorni sarà presente una pattuglia della polizia locale di Albenga al fine di prevenire il verificarsi di assembramenti” conclude.