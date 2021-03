Albenga. Rapina nel pomeriggio di oggi ad una gioielleria di via Genova ad Albenga.

Secondo quanto appreso, poco dopo le 16 e 30, due uomini incappucciati e armati di coltello hanno fatto irruzione all’interno di “Artigianoro”: sotto la minaccia delle armi da taglio si sono fatti consegnare del denaro e dei preziosi contenuti nell’esercizio.

Una volta arraffato il bottino si sono rapidamente dileguati a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Poco dopo è scattato l’allarme: sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno svolgendo le indagini e primi accertamenti sull’accaduto.

Stando ad una prima ricostruzione, una donna assieme ad una bambina stava entrando nella gioielleria ingauna, dentro ha visto i due uomini, uno di corporatura robusta e un altro più magro, con la titolare che agitava le braccia per chiedere aiuto.

La potenziale cliente dell’esercizio ha capito che era in corso una rapina ed ha subito allertato i carabinieri.

La titolare, invece, sarebbe stata anche percossa da uno dei rapinatori, per questo è arrivata una ambulanza e per precauzione, per lo spavento e lo shock, sarà trasportata in ospedale.

I militari sono ora impegnati a raccogliere ogni elemento utile per risalire ai responsabili, che sarebbero fuggiti nei vicoli. Al vaglio le immagini delle telecamere interne così come di quelle esterne e del comprensorio. Inoltre, dai rilievi i carabinieri sperano di trovare qualche traccia lasciata dai banditi nella fasi del colpo.

In corso di quantificazione il bottino della rapina, ma non sarebbe ingente: una rapina fulminea, anche perché i due malviventi hanno compreso che era scattato l’allarme, con alcune persone notate fuori dalla gioielleria.

Aggiornamenti in corso