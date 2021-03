Albenga. La cagnolina Kelly di sette anni ha iniziato a star male un paio di mesi fa, urlava e piangeva dal dolore e dopo una serie di visite da vari veterinari – una visita neurologica, una radiografia e una successiva risonanza magnetica -, le è stata diagnosticata un’ernia cervicale.

Si tratta di una patologia seria, le vertebre sono separate e c’è una frazione di midollo spinale, la parte esterna alla guaina, tra le due vertebre. Il rischio che corre la cagnolina Kelly, se non si opera, è la paralisi. Si tratta di un intervento molto delicato e rischioso, ma la cagnolina, come hanno assicurato tutti gli specialisti che l’hanno visitata, potrà farcela solo se sarà operata e non c’è tempo da perdere perché corre il rischio di una paralisi imminente.

Cinzia Turato lancia quindi un appello pubblico per essere aiutata a pagare l’operazione della sua cagnolina Kelly. Cinzia ha già speso tutto quello che aveva come risparmi per visite e risonanza magnetica ed ora fa un appello ai suoi concittadini o alle persone che prenderanno a cuore la sua vicenda.

Nonostante Cinzia, la proprietaria di Kelly, abbia un’attività non riesce, a causa della crisi derivata dalla pandemia e dalle continue chiusure delle attività a far fronte alla spesa per l’operazione della cagnolina che potrebbe avvenire la prossima settimana nella clinica veterinaria di Arenzano specializzata in ortopedia. Si tratta di circa 2 mila euro e a questo punto, lei disperata e colma di ansia ha deciso di rivolgersi a tutti coloro che amano gli animali o sono sensibili a questa vicenda per chiedere un aiuto.

Sarà possibile fare un’offerta sia recandosi personalmente presso il negozio Mascara nel centro storico di Albenga in Via d’ E. D’Aste 2 donando anche piccole somme o tramite un bonifico bancario al seguente Iban: Unicredit filiale di Albenga (01799) IT53W0200849252000100469363 intestato a Parrelli Rocco, Turato C.

La raccolta fondi sarà rendicontata e trattata con la massima trasparenza. Cinzia ringrazia anticipatamente chi potrà aiutarla.