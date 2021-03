Animali, l’appello di Accademia Kronos: “Col Covid è tutto più difficile, aiutateci con cibo e donazioni”

Savona. Un protocollo di intesa e mutua collaborazione al fine di migliorare e intensificare gli interventi a tutela degli animali. E’ quello stipulato la scorsa settimana dalle sezioni di Savona, Imperia e Albenga/Alassio di Accademia Kronos.

Un accordo che arriva a distanza di un anno dall’inizio dell’emergenza Covid-19: un periodo “iniziato per noi con il coinvolgimento nel cluster dei 2 hotel di Alassio – raccontano dalla sezione ingauna – dove abbiamo collaborato seguendo le necessità del cagnolino Poldino di proprietà di una signora in quarantena. Da lì è stato un continuo crescendo”.

“A causa della pandemia è da febbraio 2020 che l’Asl non effettua più sterilizzazioni dei gatti di strada – fanno sapere – costringendo la nostra associazione a provvedere in proprio, anche grazie ad alcuni benefattori, alle spese veterinarie. Inoltre abbiamo sostenuto le spese di mantenimento delle colonie feline seguite direttamente dai nostri volontari e volontarie e di numerosi animali di famiglie in difficoltà economica segnalate dai servizi sociali di alcuni comuni”.

“Un’altra triste attività è stata quella di trovare una nuova famiglia ad animali i cui proprietari sono deceduti a causa del virus – proseguono – Vista l’impossibilità della raccolta cibo ‘in presenza’ presso i supermercati, avevamo posizionato alcuni carrelli fissi presso gli In’s delle 2 province, che ci permettevano una discreta autonomia, ma attualmente, su indicazioni dei responsabili della catena sono stati rimossi, causando cosi una notevole difficoltà a reperire alimenti per gli animali che seguiamo. Ora ne rimango solo 2 presso Conad di Andora e Toirano (pet store)”.

“Lo scorso anno avevamo avuto una cospicua fornitura di crocchette da parte della ditta Morando e di un altra ditta che ha voluto rimanere anonima, ma oramai sono esaurite da tempo – spiegano i volontari – Solo nei primi 2 mesi del 2021 abbiamo provveduto a sterilizzare 23 gatti a Savona, 19 nel comprensorio Albenga /Alassio e 11 a Imperia. Inoltre ne rifociliamo circa 300 al giorno su strada”.

“Non è mai stato nostro costume chiedere un contributo a chi ha a cuore il benessere degli animali, ma ora, in previsione di un protrarsi dello stato di emergenza lanciamo un appello. Per favore aiutateci sia con cibo che con eventuali donazioni per le spese veterinarie” concludono.