Andrea Mandelli eletto vicepresidente della Camera. Carosio (Fe.N.A.Gi.Far): “Orgoglio e ammirazione”

I Giovani Farmacisti esprimono grande orgoglio per la recente elezione a vicepresidente della Camera dei Deputati del presidente FOFI Andrea Mandelli.

“Un prestigioso riconoscimento ad ulteriore conferma dell’eccellente lavoro svolto quotidianamente, con costanza e dedizione, e un esempio per tutti noi giovani, cui guardare con stima e ammirazione – commenta la savonese Carolina Carosio, presidente nazionale della Fe.N.A.Gi.Far – Serietà e competenza, sempre dimostrate, restano i valori portanti di un’attività professionale e un percorso istituzionale sempre al passo con i tempi e di grande lungimiranza”.

Dunque un sincero augurio di buon lavoro da parte della Federazione nazionale dei giovani farmacisti in un momento estremamente cruciale per il nostro Paese e la sanità nel suo complesso, “certi che anche in questa occasione verranno individuate le giuste visioni per il futuro”, conclude Carosio.