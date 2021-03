Andora Race Cup, i campioni della mountain bike agli Internazionali d’Italia Series

Andora. I grandi campioni mondiali ed europei di mountain bike iscritti promettono una sfida ai massimi livelli, ma l’Andora Race Cup, l’appuntamento inaugurale degli Internazionali d’Italia Series (Elite, Under 23 e Juniores), in programma domenica 7 marzo, è per il comune ponentino un’importante vetrina per far conoscere i propri sentieri alle grandi squadre europee.

L’invito l’implicito, ammettono Mirko Celestino, commissario tecnico della nazionale italiana di mountain bike, di casa ad Andora, e Ilario Simonetta, consigliere delegato allo sport è: “Venite ad allenarvi ad Andora. Troverete sentieri tecnici, vista mare e un clima mite anche d’inverno”.

Organizzata dall’Asd Andora Race, con il patrocinio e il sostegno economico del Comune di Andora, la gara vede confermata la presenza Gerhard Kerschbaumer, del Team Specialized che metterà in gioco la corona Elite e un elenco partenti di primo livello nobilitato dalla presenza del campione del mondo Jordan Sarrou. Sarà il primo grande confronto stagionale, ai massimi livelli, fra i protagonisti della mountain bike mondiale.

“I big hanno voglia di correre – sottolineano Mirko Celestino e Ilario Simonetta -. Ad Andora siamo stati pronti a accogliere l’opportunità di ospitare una gara ai massimi livelli. L’obiettivo è far conoscere i nostri percorsi ai team internazionali, in modo che svizzeri, spagnoli, tedeschi, francesi sappiamo che c’è un’alternativa valida per i loro ritiri. Sentieri molto tecnici adatti al cross country, in una terra che offre un clima mite tutto l’anno. I sentieri di Andora hanno conquistato ogni campione sia venuto ad allenarsi”.

Alla gara che si svolgerà senza pubblico, in un circuito blindato, nel rispetto delle normative Covid, parteciperanno circa 350 atleti.

“Ad Andora il campo partenti è di livello mondiale. Sarà più dura vincere, ma una partecipazione internazionale così qualificata è fondamentale per la crescita del movimento, in particolare di quello giovanile – spiega Kerschbaumer, confermando la sua partecipazione -. Se i tuoi avversari si chiamano Sarrou, Carod, Forster, Marotte, Valero, Coloma, Braidot è lecito aspettarsi una gara molto combattuta, ma che allo stesso tempo può dare delle risposte veritiere sul lavoro effettuato in inverno. Gli Internazionali d’Italia Series hanno raggiunto una dimensione internazionale che una volta apparteneva solo alla Swiss Bike Cup”.

La presenza di tanti campioni può agevolare il progetto di riconquistare il turismo straniero attraverso lo sport quando l’emergenza sanitaria sarà finita. Ad Andora ci credono. “Abbiamo già finanziato un primo lotto di interventi, da quarantamila euro, di un progetto complessivo di tracciatura e riqualificazione dei sentieri con circuiti diversificati a seconda della capacità tecnica degli sportivi – spiegano il consigliere Ilario Simonetta e il sindaco Mauro Demichelis -. Un obiettivo che raggiungeremo anche grazie alla passione e alla competenza dell’Andora Race che ringraziamo insieme a Mirko Celestino che è una garanzia per quanti sono appassionati di Mtb Bike. Stiamo pianificando anche iniziative promozionali, ma credo che non ci sia spot migliore che conquistare i grandi campioni della mtb con la qualità tecnica dei nostri percorsi e il clima piacevole di Andora, anche in questa stagione”.

In gara squadre di grande prestigio come la Trek Factory Racing Team col tridente: Neff, Richards, Tempier. La svizzera Jolanda Neff, campionessa del mondo nel 2017, e la britannica Evie Richards saranno in prima fila fra le favorite della gara Elite femminile. Al via della prima tappa di Internazionali d’Italia Series anche il campione in carica dell’evento ligure, il francese Stephane Tempier. La competizione vanta un’ulteriore squadra di alto profilo, il Team CST PostNL Befang MT di Bart Brentjens, capitanato dall’ex campionessa europea Yana Belomoina.

Il programma di Andora Race Cup, prima tappa di Internazionali d’Italia Series, prevede per domenica 7 marzo la gara maschile Junior alle ore 9, seguita dalle competizioni femminili (Juniores, Under 23 ed Elite) alle 11, mentre chiuderà il programma la prova maschile Elite alle 13.

Visto il grande successo di iscrizioni si è deciso di fare slittare al 26 settembre 2021 le gare giovanili.

“La priorità è la sicurezza: per evitare assembramenti di difficile gestione e garantire il rispetto delle normative sanitarie in vigore, abbiamo ritenuto di collocare le gare élite e giovanili in due periodi diversi – ha detto il presidente dell’Asd Andora Race Carlo Rista -. Sentiamo la responsabilità di far ripartire il nostro sport, e di farlo in condizioni di piena sicurezza: per questo confidiamo nella comprensione e collaborazione di tutti”.

Nella foto: Gerhard Kerschbaumer