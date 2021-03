Andora. Al via questa notte un nuovo calendario di sanificazioni dei luoghi pubblici. Ieri sera, dopo una riunione operativa con il sindaco Mauro Demichelis, il gruppo comunale di protezione civile di Andora ha iniziato la pulizia delle strade partendo dai cortili delle scuole di via Cavour, per proseguire per le vie del centro con particolare attenzione alle panchine e ai parchi giochi per bambini.

“L’operazione che integra le sanificazioni effettuate dal Comune prevede l’uso di prodotti non tossici e interesserà le isole pedonali, gli spazi esterni di tutti i plessi scolastici, i luoghi pubblici di maggiore affluenza ed in particolare le aree frequentate dai bambini come i parchi giochi che sono comunque sanificati con regolarità due volte a settimana. I locali interni delle scuole sono curati dalle autorità scolastiche locali secondo un proprio regolamento – ha spiegato il sindaco Mauro Demichelis che ha seguito la prima parte dell’intervento insieme al responsabile del gruppo Alberto Petrucco – Ancora una volta, questi ragazzi hanno raccolto senza esitazione il mio appello realizzando quest’opera di pulizia che li ha impegnati per buona parte della serata. Grazie a loro e ai tanti volontari delle associazioni che operano sul nostro territorio, ognuno con il suo ruolo, Andora può vantare una coesione sociale e un senso di comunità che non mi ha mai fatto sentire solo, anche nelle emergenze più gravi”.

Nei giorni scorsi è stata anche implementata la cartellonistica che ricorda il corretto utilizzo dei giochi pubblici, il rispetto dei distanziamenti e l’uso della mascherina.

Nel corso della settimana la protezione civile di Andora ha pulito e sistemato anche la strada tagliafuoco che da Conna va in località a San Bernardo.