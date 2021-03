Andora aderisce alla “Giornata della Gentilezza” dando il benvenuto ai nuovi nati del 2020

Andora. Non solo nati con la camicia, ma con la mascherina. Sono i trentuno, fra bimbe e bimbi di Andora, classe 2020, l’anno del Covid-19, che diventano un simbolo di speranza nel futuro grazie alla “Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati” a cui il Comune ha aderito.

L’iniziativa, che rientra nell’ambito del progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”, patrocinato anche dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, dal Coni Nazionale, dall’Anci e Anpci, dall’Ali e dal Celva, è prevista per il 21 marzo 2021, quando il Comune comincerà a recapitare per posta a casa dei piccoli un attestato di benvenuto da parte della comunità.

“Il simbolo dell’iniziativa è una chiave colorata, impressa al centro di un quadretto, che certifica l’ingresso nella Comunità e il benvenuto degli Andoresi ai piccoli e con loro al nostro futuro – spiega Maria Teresa Nasi, assessore ai servizi demografici, alla cultura, all’ambiente e alle politiche scolastiche già delegato alla Gentilezza nel 2019 – Abbiamo aderito volentieri perché queste famiglie hanno vissuto un momento di gioia in una assoluta condizione di emergenza. I loro bimbi sono simbolo di speranza, rappresentano un desiderio di rinascita, la forza della resilienza della comunità e i sentimenti di cui il nostro presente ha bisogno per ripartire”.

La giornata, identificata con il 21 marzo, che corrisponde al primo giorno di primavera, sarà caratterizzata da un momento istituzionale on line sui social del Comune di Andora in cui si celebreranno i nuovi nati nella comunità nel 2020.

“Anche nel corso della Pandemia, la comunità e le istituzioni hanno espresso la propria vicinanza e presenza ai propri cittadini in alcune occasioni come il matrimonio e il compimento della maggiore età – spiega l’assessore Nasi – Tale attenzione è stata espressa con minor risonanza per quanto concerne l’accoglienza dei nascituri nella comunità civile: quest’anno celebrando i nati nel pieno della pandemia si vuole trasmettere un segnale di speranza per l’avvenire”.

All’augurio ai nati 2020 si associa anche il consigliere delegato alle politiche giovanili, Daniele Martino: “Mi associo alle parole dell’assessore Nasi per ribadire anche con questi gesti semplici la costante vicinanza dell’Amministrazione ai giovani fin dalla più tenera età”, ha dichiarato Martino.