Anche Varazze aderisce all’iniziativa “M’Illumino di meno”

Varazze. Il Comune di Varazze, anche quest’anno aderisce, in collaborazione con le scuole del distretto varazzino e col porticciolo turistico Marina di Varazze, all’iniziativa “M’illumino di Meno”, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2 per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci che non sono indispensabili, in programma venerdì 26 Marzo 2021.

Il programma è dedicato al cosiddetto “Salto di specie”: La sfida è quella di “raccontare l’evoluzione ecologica nel sistema di vita da adottare per uscire migliori dalla pandemia; i cambiamenti fatti o futuri dal modo di abitare, all’alimentazione ed all’economia circolare, oltre alla promozione di buone pratiche per la sostenibilità ambientale”.

L’amministrazione si rende promotrice attraverso le seguenti iniziative, come rende noto il Vicesindaco Luigi Pierfederici congiuntamente all’assessore all’ambiente Maria Angela Calcagno: collegamento telematico, viste le esigenze di sicurezza legate al Covid-19, con gli alunni ed i docenti delle scuole del distretto varazzino per condividere buone pratiche di sostenibilità ambientale secondo le opzioni del programma “Salti di specie”, spegnimento delle luci degli uffici comunali dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e diffusione del decalogo di “M’illumino di meno” presso gli uffici, spegnimento dell’illuminazione pubblica in piazza Bovani dalle ore 20.30 alle ore 21.30.

La Marina di Varazze lo stesso giorno, si impegna a spegnere le luci direzionali dalle ore 9.00 alle ore 10.00 ed il teleriscaldamento dell’area portuale dalle ore 16.00 alle ore 17.00. Oltre ad aver predisposto in ottica di sostenibilità ambientale l’acquisto di un nuovo mezzo di spostamento elettrico.

Inoltre l’amministrazione, comunica l’assessore Calcagno aderirà in data 27 Marzo, anche all’evento internazionale ideato e gestito dal WWF “Earth Hour” con spegnimento dell’illuminazione pubblica in piazza Bovani invitando la cittadinanza a spegnere simbolicamente la luce presso le loro abitazioni.