Liguria. Sarà un lunedì di vana attesa, quello di oggi, per i savonesi che hanno ordinato un articolo su Amazon, il colosso del commercio online. E’ iniziato infatti alle 7 a Genova il primo dei due presidi di protesta presso il centro Amazon di Campi.

A scioperare (ma ancora non ci sono dati sull’adesione) è tutto il personale dipendente di Amazon Logistica Italia, con l’obiettivo di sostenere le rivendicazioni delle lavoratrici e dei lavoratori della filiera Amazon. Lo sciopero è stato indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti. Coinvolte anche tutte le società di fornitura di servizi di logistica, movimentazione e distribuzione delle merci che operano per il gruppo.

A Genova a incrociare le braccia saranno circa 300 driver che lavorano per le società Bs Trasporti, L&D S.r.l e Jet Express S.r.l per la filiera Amazon, aziende che raccolgono moltissimi giovani con contratti di lavoro precari imposti da Amazon per tenere i lavoratori in condizioni di grande soggezione. I ritmi imposti sono particolarmente gravosi.

I lavoratori, fanno sapere con un volantino gli organismi genovesi di Rifondazione Comunista, Sinistra Anticapitalista, Altra Liguria e del Partito Comunista dei Lavoratori, stanno lottando contro:

– 26 domeniche lavorative obbligatorie per i drivers,

– Estensione oraria a 44 ore settimanali articolate su 6 giorni invece che 5 (con un solo giorno di riposo),

– Festivi lavorativi da inserire nella normale turnazione,

– I primi 3 giorni di malattia senza retribuzione,

– Controllo dei drivers attraverso GPS e dei magazzinieri attraverso telecamere (con possibilità di utilizzo del controllo a fini disciplinari),

– Aumento del numero dei lavoratori a tempo determinato, interinali e a chiamata,

– Limitazione del diritto di sciopero,

– Franchigia a carico dei drivers in caso di incidente stradale.

“Ci sono tantissimi giovani – spiega Marco Gallo della segreteria Filt Cgil – e diverse donne, la maggior parte con contratto a tempo indeterminato anche se non mancano i lavoratori da tempo determinato e i lavoratori interinali. Ora abbiamo saputo che dal primo aprile Amazon affiderà parte del lavoro a una quarta azienda”.

A differenza dei driver che lavorano per Bartolini, Sda o Tnt, chi lavora per Amazon ha il vantaggio di non dover avere a che fare ogni giorno con pesi insostenibili e carichi ingombranti, “ma dal punto di vista della pressione psicologica le condizioni sono molto peggiori – spiega Gallo – basti pensare all’orario pressoché scientifico in cui devono essere fatte le consegne con i percorsi decisi dalla stessa Amazon”. Spesso alle prime armi e costretti a correre, non mancano gli incidenti con i danni ai mezzi che ricadono sulle spalle dei driver: “Capita che un corriere che magari guadagna 1500 euro al mese si ritrovi trattenute anche sopra i mille euro lavorando praticamente gratis per un errore commesso quando Amazon ha un’assicurazione Kasko, per questo chiediamo che queste franchigie siano regolamentate”.

I sindacati genovesi che avevano chiesto un tavolo ad Assoespressi si sono visti rimandare la questione a un tavolo nazionale: “Ci hanno spiegato che avevano vertenze in diverse Regione e quindi preferivano affrontare la questione su un unico tavolo. Peccato che dopo un primo incontro interlocutorio, non appena nel secondo abbiamo cominciato a esporre le nostre richieste abbiamo trovato un muro”. Da qui la giornata di mobilitazione in tutta Italia che provocherà forse per la prima volta nel nostro Paese un ritardo nelle consegne di buste e pacchi.

“Da subito Amazon ha palesato la sua indisponibilità a trattare con il sindacato, demandando l’eventuale trattativa ad un’associazione datoriale che avrebbe dovuto rappresentare tutti i fornitori di Amazon – spiega Giovanni Ciaccio, coordinatore regionale logistica e trasporto merci Uiltrasporti – Purtroppo dopo solo due riunioni si è interrotta la trattativa. Eppure, il negoziato è continuato con gli altri colossi delle e-commerce, fino a giungere alla firma del primo accordo storico con i committenti, un protocollo che regolamenta retribuzioni, orari di lavoro e franchigie dei dipendenti dei fornitori”.

Amazon ha cercato in tutti i modi di evitare la trattativa prediligendo quella nazionale, ma in alcune regioni il colosso ha firmato accordi inferiori del 30% e oltre il valore economico dell’accordo quadro ligure. Interrotta anche la trattativa nazionale è stato proclamato uno sciopero nazionale.