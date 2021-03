Amatori Pallacanestro Savona, buona la prima

Vado Ligure. Buone e vecchie abitudini per le biancorosse che, dopo un anno, tornano a giocare una partita ufficiale e lo fanno vincendo, a Rivalta di Torino sulla Polisportiva Pasta.

Inizio di gara che vede le savonesi pagare l’emozione iniziale, con un attacco statico con poche idee che si affida principalmente al tiro da fuori. Ma è grazie ad una difesa più decisa che l’APS riesce a conquistare qualche canestro in contropiede arrivando così alla prima sirena sotto di 2 lunghezze sul punteggio di 18-16.

Nella seconda frazione le biancorosse migliorano la concentrazione in attacco eseguendo quanto richiesto da coach Dagliano, alzano l’intensità difensiva coprendo molto più facilmente il campo e piazzano un importante break (12-33) chiudendo così in vantaggio la seconda frazione 30-49.

Al rientro dagli spogliatoi le pappagalline si fanno sopraffare dall’intensità e dalle difese organizzate che le ragazze di coach Lazzari mettono in campo, tanto da non riuscire a rispondere e permettono di far ricucire il divario fino al più 7, ma ci pensa il duo Paleari-Pregliasco a ricacciare indietro le piemontesi dando un po’ di ossigeno alla squadra e arrivando alla penultima sirena in vantaggio 46-61.

Nell’ultimo periodo di gioco le liguri sono brave a non perdere la concentrazione gestendo così il vantaggio fino alla sirena finale con il tabellone che recita 60-76.

Cattivo approccio alla gara per l’Amatori, ma tutto sommato una discreta prova vista la lunga inattività che l’emergenza Covid-19 ha causato. Prossimo appuntamento derby d’alta quota tra i teli del geodetico di Vado Ligure, domenica 14 febbraio alle ore 18,15 contro Basket Pegli.

Il tabellino:

Polisportiva Pasta – Amatori Pallacanestro Savona 60-76

(Parziali: 18-16; 30-49; 46-61)

Polisportiva Pasta: Scelza 9, Lancini 10, Tuberga 3, Grasso, Thompson, Ramellini, Bisignano 2, Paschetta, Ercole 15, Fiore 2, Cortese 13, Demartini 6. All Lazzari, ass. Ciavarra.

Amatori Pallacanestro Savona: Sansalone 4, Tosi 7, Pregliasco 14, Guidetti, Lanari 3, Zignego 7, Picasso 2, Paleari 18, Zappatore 10, Franchello 5, Leonardini 6. All Dagliano, ass. Cacace – Faranna.

Arbitri: Lazzeretti (Orbassano) e Pittatore (Torino).