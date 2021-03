Amatori Nuoto Savona in gara ad Albenga: risultati eccellenti

Sabato 27 e domenica 28 Febbraio si è disputata nelle piscine di Albenga, Genova Sciorba e Lavagna la III Prova di Qualificazione al Campionato Italiano di Categoria su base regionale in vasca corta.

La gara si è dimostrata un ottimo test in vista dei prossimi Campionati Assoluti e di Categoria. Molti gli atleti dell’Amatori Nuoto Savona giunti ai primi posti, con ottimi riscontri cronometrici e in corsa per importanti piazzamenti in graduatoria a livello nazionale giovanile.

Tutti gli atleti, nel complesso, hanno perfezionato le proprie prestazioni individuali con grande soddisfazione del tecnico Andrea QUARTARARO e del preparatore atletico Wilder CAVALLERA.

In particolare, eccellenti i risultati a livello regionale di Lorenzo PUGLIARO con quattro primi posti per l’anno 2003; Andrea ZANINI e Francesco COSTA con tre primi posti ognuno rispettivamente per gli anni 2006 e 2004; Alessandro MESTURINI con due primi posti anno 2001; Letizia VULPETTI e Alessandro BOLLA con un primo posto per gli anni 2007 e 2004.

Significativo il ritorno in vasca di Lorenzo MACCAGNO dopo un lungo periodo di riabilitazione a seguito di un infortunio, con un ottimo terzo e un quarto posto nelle gare disputate.

In questa III Prova sono arrivati primi a livello regionale:

• BOLLA Alessandro (2004) 400 Stile Libero

• COSTA Francesco (2004) 200 Rana, 100 e 400 Misti (rispettivamente

secondo, quarto e terzo in graduatoria Assoluti)

• MESTURINI Alessandro (2001) 100 e 200 Dorso

• PUGLIARO Lorenzo (2003) 200 Dorso e 200 Farfalla (rispettivamente

secondo e quarto Assoluti), nonché 200 e 400 Misti (secondo Assoluti)

• VULPETTI Letizia (2007) 100 Dorso

• ZANINI Andrea (2006) 200, 400 e 1500 Stile Libero (in queste ultime due

gare ottavo e sesto Assoluti)

Al secondo posto:

• COSTA Francesco (2004) 200 Misti (terzo Assoluti)

• PUGLIARO Marco (2003) 100 Dorso

• VULPETTI Letizia (2007) 200 Dorso (settima Assoluti)

• ZUNINO Rossella (2003) 50 e 100 Dorso (rispettivamente quinta e

quarta Assoluti)

Terzi posti:

• CARLEVARINO Lorenzo (2004) 50 Farfalla

• MACCAGNO Lorenzo (2003) 50 Farfalla

• MAGLIANO Anna (2007) 400 Misti

• MESTURINI Alessandro (2001) 50 e 200 Stile Libero, 50 Dorso

• PUGLIARO Lorenzo (2003) 200 Stile Libero

• PUGLIARO Marco (2003) 400 Stile Libero e 200 Dorso (settimo Assoluti

nelle due gare)

• VIMERCATI Matteo (2004) 100 Rana

• VULPETTI Letizia (2007) 100 Rana e 200 Misti (nona Assoluti)

Quarti:

• BOCCHIO Simone (2007) 100 Dorso

• BOLLA Alessandro (2004) 200 Stile Libero e 200 Dorso

• CARLEVARINO Lorenzo (2004) 100 Farfalla

• MACCAGNO Lorenzo (2003) 100 Stile Libero

• MASTRASSO Beatrice (2005) 100 Farfalla e 200 Misti

• ZUNINO Rossella (2003) 50 Stile Libero e 100 Farfalla

Prossimo appuntamento Campionato Regionale Assoluto in vasca corta nei giorni 12, 13 e 14 Marzo nella piscina La Sciorba di Genova.