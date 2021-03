Amatori Nuoto Savona brillante al Campionato Regionale Assoluto

I giovani atleti dell’Amatori Nuoto Savona crescono e ottengono ottimi risultati alle finali del Campionato Regionale Assoluto in vasca corta, svoltosi alla Piscina Sciorba di Genova lo scorso fine settimana.

Qualificati alle finali i migliori sedici nuotatori liguri di ogni specialità, per l’Amatori sono scesi in acqua nove atleti: Alessandro BOLLA, Lorenzo CARLEVARINO, Francesco COSTA, Alessandro MESTURINI, Lorenzo PUGLIARO, Marco PUGLIARO, Letizia VULPETTI, Andrea ZANINI e Rossella ZUNINO.

Brillanti i risultati ottenuti, l’Amatori Nuoto, infatti, è arrivata sesta nella classifica finale delle società, grazie alle ottime prestazioni dei suoi nuotatori. In particolare, si sono confermati tra le eccellenze del nuoto ligure Francesco COSTA, che ha conquistato l’argento nei 200 Misti e il bronzo nei 200 Rana, e Lorenzo PUGLIARO medaglia di bronzo nei 400 Misti.

Tra i più giovani eccellenti le gare di Andrea ZANINI nei 1500 Stile Libero e Letizia VULPETTI nei 200 Dorso, che, pur non arrivando a podio, si sono evidenziati tra i più promettenti atleti liguri e nazionali.

Nella Classifica Punti FINA stilata al termine della competizione, che premia le migliori prestazioni tecniche, figurano ben quattro Amatorini: oltre ai già menzionati Francesco COSTA, Lorenzo PUGLIARO e Andrea ZANINI, è presente anche Marco PUGLIARO per la gara 400 Stile Libero,

In altri tempi COVID free i predetti cinque atleti avrebbero ottenuto il pass per i Criteria Giovanili, quest’anno annullati.

Al di là delle singole prestazioni, peraltro, è stata l’intera squadra che ha permesso all’Amatori Nuoto Savona di raggiungere questi risultati. Molti sono i nuotatori che hanno portato punti alla società, pur non arrivando ai primi posti, contribuendo così a confermare l’Amatori tra le migliori società sportive liguri.

Il risultato raggiunto è ancor più significativo se si considera il numero complessivo degli atleti agonisti dell’Amatori, non confrontabile con quello delle grandi società genovesi. Basti pensare che la società che ha vinto il Campionato ha registrato 121 presenze gara, contro le 22 della società savonese.

Complimenti agli atleti Amatorini e buon lavoro in attesa delle prossime Finali Regionali di Categoria, che si terranno a fine aprile.