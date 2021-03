Altare, eternit sfaldato al campo sportivo: mozione della minoranza

Altare. Due mozioni sono state presentate dal gruppo di minoranza “Altare, mi piace” e discusse durante il Consiglio comunale di ieri. Una riguarda, come recita il documento, “il pessimo stato che ha perforato in modo massivo le lastre degli ex spogliatoi del campo sportivo Fornaciari, con la conseguenza di averne compromesso la tenuta e portato alla caduta nella rete fognaria di frammenti”.

Come spiega il capogruppo Giuseppe Grisolia, “in primo luogo è necessario provvedere immediatamente alla rimozione dei frammenti a terra a cura di una ditta specializzata con relativo smaltimento secondo le norme di legge. Nel contempo, in tempi celeri, sessanta giorni, occorre provvedere ad un intervento di bonifica (confinamento o rimozione) delle coperture (tettoia e coperture edifici) danneggiate al fine di evitare la dispersione di fibre o che ulteriori eventi meteorici possano compromettere definitivamente anche la staticità delle coperture con caduta a terra e rilascio massivo di fibre nell’ambiente. Inoltre sarebbe auspicabile una verifica su tutti gli edifici comunali”.

Il sindaco Roberto Briano afferma che “la mozione sia un atto del tutto legittimo. Abbiamo ritardato i lavori solo perché dovevamo espletare l’iter burocratico per l’affidamento dell’intervento che prevede, oltre al ripristino della copertura degli spogliatoi, anche il rifacimento del manto del “Fornaciari”. Un’opera da 120 mila euro per la quale è stato acceso un mutuo e il cantiere si aprirà a fine primavera. Per fortuna non abbiamo eternit in altri edifici comunali, l’ultima rimozione è stata effettuata al cimitero tempo fa”.

La seconda mozione riguardava il fatto dello scorso 6 marzo, quando sono stati abusivamente affissi per le strade di Genova numerosi manifesti con l’esecrabile e delirante scritta ‘No Foibe, No Party’ accanto al simbolo di Azione Antifascista. Tutto il Consiglio comunale ha espresso una condanna unanime per combattere qualsiasi forma di negazionismo.