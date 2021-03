All’aeroporto di Genova torna il volo per Trapani: sarà operato dalla compagnia Tayaranjet

Liguria. Prenderà il via il prossimo 14 giugno il nuovo volo diretto Genova – Trapani della compagnia aerea Tayaranjet. Il collegamento sarà attivo per tutta l’estate nei giorni di lunedì e venerdì. L’orario dei voli prevede la partenza dal “Cristoforo Colombo” alle 15.05 e l’arrivo al “Vincenzo Florio” di Trapani alle 16.45. In direzione opposta, partenza da Trapani alle 12:55 e arrivo a Genova alle 14.25. I voli saranno operati da aerei Boeing 737/300 da 148 posti.

I biglietti saranno in vendita da domani sul sito www.tayaranjet.com e presso le agenzie di viaggio tradizionali e online.

Tayaranjet è una compagnia aerea europea di proprietà siciliana, che ha avviato la sua attività nel 2018. Il vettore ha una flotta di tre Boeing 737/300 da 148 posti, tutti di proprietà. Nel settembre 2020 Tayaranjet si è aggiudicata il bando per la continuità territoriale tra l’aeroporto di Trapani e gli scali di Ancona, Perugia e Trieste.

“Questo nuovo collegamento risponde alle richieste del mercato, che da tempo auspicava l’attivazione di un volo diretto tra Genova e Trapani. – commenta Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova – Siamo molto lieti di dare il benvenuto nel nostro scalo a Tayaranjet e siamo fiduciosi che i risultati di questa rotta soddisferanno il vettore e consentiranno l’estensione del collegamento anche alla stagione invernale”.