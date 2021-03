Alessio Gastaldi ha vinto la sua battaglia, sarà la guest star dell’allenamento della prima squadra

Albenga. In un momento sicuramente complicato per tutti, in cui le notizie tristi non mancano, c’è una storia a lieto fine da raccontare.

A renderla nota, è l’ufficio stampa dell’Asd Albenga 1928: “Dopo due anni di battaglie e sacrifici, il nostro Alessio Gastaldi ha vinto la sua partita più difficile. Una vittoria che ci dà gioia e che ci permette di guardare al futuro con speranza ed entusiasmo”

“Nella giornata di domani – raccontano – Alessio sarà la guest star dell’allenamento della prima squadra: mister Grandoni lo ha infatti convocato per una giornata speciale. Caro Alessio, siamo davvero orgogliosi di te: complimenti campione!“.