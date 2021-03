Alessia Ambrosi “regina delle nevi”: dal mare di Varazze ai trionfi di Prato Nevoso e Livigno

Prato Nevoso. Si conferma una grande promessa dello sci freestyle la giovane atleta varazzina Alessia Ambrosi che ha vinto le tre gare, una a Prato Nevoso, le altre a Livigno in Valtellina, del Circuito Italiano Freeski.

Da tempo in forza nel Team Valbelluna in Veneto a Falcade, proprio per favorire le sue qualità in una squadra che annovera tutte le speranze di questa specialità sciistica nuova ma che appassiona tantissimo il pubblico per la sua spettacolarità.

Intanto domenica a Prato Nevoso, ancora un’ottima prova della sciatrice ligure in un calendario ridotto a causa della pandemia. Alessia si è piazzata seconda nella sua categoria e terza nel Campionato Italiano Assoluto.

Molto soddisfatto dei risultati conseguiti in questa particolare stagione dalla varazzina il suo allenatore, Simone Canal, che crede profondamente nelle qualità dell’atleta dalla quale si aspetta molte soddisfazioni.

Una ragazza cresciuta in riva al mare con, da sempre, la passione per la montagna che, per ora, divide con lo studio ma che potrebbe diventare la sua professione.