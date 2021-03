Albissola, messa in sicurezza del Sansobbia: Comune ottiene 915 mila euro dal Ministero

Albissola Marina. Equivale a 915 mila euro il finanziamento ministeriale che ottiene il comune di Albissola Marina per mettere in sicurezza il fiume Sansobbia.

Le operazioni permetteranno di abbassare l’alveo del torrente, indicativamente lungo il tratto compreso tra il viadotto autostradale e la foce, dragando il materiale in eccesso trasportato e depositato a valle negli anni dalla corrente. Ma verrà anche verificata la fattibilità della sistemazione degli argini in alcuni punti della zona insieme ai relativi scarichi delle acque bianche.

“L’amministrazione intende procedere speditamente con la predisposizione di tutti i necessari passi amministrativi per appaltare i relativi lavori entro i prossimi 6 mesi – informa l’assessore Luigi Silvestro -. In questi giorni abbiamo già attivato la procedura ai sensi di legge per individuare ed affidare l’incarico ad uno studio professionale per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva oltre alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza”.

“L’aver ottenuto questo finanziamento, che ci permetterà di realizzare un intervento strutturale importantissimo per la messa in sicurezza del nostro paese, è anche il coronamento di un lungo lavoro di ricerca delle necessarie risorse economiche, iniziato dal 2014 a seguito dell’ultima alluvione che ha colpito il nostro territorio” conclude l’assessore albissolese.