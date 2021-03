Albissola Marina, l’8 marzo la consegna del “Premio senza rossetto 2021” a Anna Cossetta

Albissola Marina. Il Comune di Albissola Marina e lo Sportello antiviolenza “Alda Merini” tornano sul tema femminile, e questa volta lo fanno con l’assegnazione del “Premio senza rossetto 2021”, programmata per lunedì 8 Marzo.

“Il Comune, nella persona di Elisa Tomaghelli, assessore ai Servizi Sociali, in collaborazione con lo Sportello antiviolenza di Albissola, ha organizzato una piccola cerimonia per celebrare la donna ed il suo ruolo propositivo e positivo nella società – spiega Nicoletta Negro, vice sindaco ed assessore alla Cultura -.Vogliamo raccontare storie di riscatto, di donne ‘che ce l’hanno fatta’, dalla conquista dei propri diritti all’attestazione di sé nella professione, donne che sono anche madri, mogli, amiche e che con coraggio e fatica ogni giorno si distinguono per il loro operato nella società”.

Il Premio senza rossetto, istituito nell’anno 2019, ha avuto una pausa forzata nel 2020, con lo scoppio dell’epidemia da Covid-19 pochi giorni prima della consegna. Nella mattinata dell’8 marzo sarà premiata dal sindaco la figura scelta lo scorso anno: Grazia Arnese Grimaldi, che fu bimba italo-libica strappata alla famiglia nel 1940 e deportata in colonie fasciste, da sempre impegnata nel tener viva la memoria antifascista.

“Quest’anno, invece, il premio sarà assegnato ad una donna che ricopre da poco un ruolo prima destinato a soli uomini: donna, lavoratrice e mamma – raccontano le volontarie dello sportello Alda Merini -. Lei si chiama Anna Cossetta, direttore della Fondazione Agostino De Mari. Il suo nome è emerso in modo spontaneo e più immediato di ciò che pensavamo; ci è bastato riflettere sulle motivazioni per cui è nato questo premio. Anna è conoscitrice attenta e membro attivo di comitati e gruppi impegnati nella promozione dell’innovazione sociale, del volontariato, del servizio civile e del dono, temi quanto mai attuali in questo anno di difficoltà”.

L’incontro e la premiazione si svolgeranno lunedì 8 Marzo alle ore 18,30 presso la Fornace Alba Docilia, rigorosamente a porte chiuse, nel rispetto delle norme che la situazione italiana impone, sarà un incontro “in una tavola a semicerchio per condividere riflessioni, esperienze e considerazioni sulle sfaccettature della vita di una donna, su quello che vuol dire essere donna in un mondo di uomini, fatto dagli uomini, cosa significa essere una donna che ricopre un ruolo e perché no un potere che prima era degli uomini…”

Dopo i saluti istituzionali di Elisa Tomaghelli e Nicoletta Negro, aprirà l’incontro Enrica Noceto, presidente dell’Associazione Fornace Alba Docilia, che in questi giorni ospita la mostra “CerAmiche d’Albisola”, una splendida fotografia dell’artigianato femminile locale; insieme alla neo presidente dello sportello antiviolenza, Ileana Porro. L’incontro sarà ‘mediato’ dalla giornalista Silvia Campese e avrà il sostegno e la partecipazione fisica di alcuni dei volontari dello sportello.

Tante donne, unite per una causa che sta loro a cuore. L’intero evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla Pagina “Albisola Marina Turismo”

“Lanceremo un messaggio positivo e di speranza – conclude l’amministrazione comunale – attraverso l’arte sotto le sue molteplici forme, come solo ad Albissola Marina può accadere. E come ogni anno il premio rappresenterà il territorio, l’arte e la storia Albissola Marina: per Grazia Arnese Grimaldi abbiamo scelto un vaso della tradizione, realizzato dalle Ceramiche Pierluca, mentre per Anna Cossetta una ceramica granfuoco con engobbi, ossidi e smalti rame dorato di Giacomo Lusso dal titolo che ben ci rappresenta “La donna vince”!”.