Albissola Marina, in completamento i lavori di potenziamento della linea elettrica sulla Passeggiata degli Artisti

Albissola Marina. Terminano domani i lavori di sostituzione e prolungamento della linea BT in cavo interrato che alimenta la Passeggiata degli Artisti di Albissola Marina.

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha effettuato gli interventi grazie al contributo del Comune (che si è fatto carico di parte delle opere di canalizzazione durante la sistemazione delle aree verdi ) e alla disponibilità dei gestori degli stabilimenti balneari.

Nel dettaglio i tecnici dell’azienda hanno sostituito un tratto di linea vetusta con un impianto nuovo e collegato così tre diverse cabine che servono il centro storico di Albissola Marina. Il restyling degli impianti garantirà una maggiore qualità e continuità del servizio e una rialimentazione più rapida delle utenze in caso di fuori servizi programmati o di guasti.

Per completare i lavori, venerdì 5 marzo è prevista un’interruzione temporanea del servizio dalle 9 alle 16 per i seguenti civici: corso Bigliati sn, sn4, sn7, 10, 14; piazza S. Antonio 10, piazza Vittorio Veneto sn, via del Forte 4. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.

Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.