Albissola Marina, derubata del portafoglio mentre sta lavorando in negozio

Albissola Marina. Brutta avventura per una negoziante che, proprio mentre sta svolgendo il suo lavoro, viene derubata del portafoglio.

L’episodio in un negozio di frutta e verdura, in pieno centro ad Albissola Marina, nel pomeriggio di martedì. Qualcuno è entrato nell’esercizio e ha sfilato via dalla borsa il borsellino della signora.

“Per fortuna non c’erano tanti soldi – ci racconta- la seccatura, al di là dello spavento e del brutto gesto, è quella di dover rifare i documenti, come la patente”.

La donna ha sporto regolare denuncia ai carabinieri.