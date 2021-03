Albisola, un uovo di pasqua per aiutare i bambini del Gaslini: l’iniziativa lanciata dall’Asd Come una volta

Albisola Marina. “Un nUovo sostegno, regala Abeo e doni una speranza di vita”. È questa l’iniziativa lanciata dall’Asd Come una volta che sabato 27 e domenica 28 marzo sarà in via Pietro Chiesa sulla passeggiata E. Montale ad Albisola per vendere uova di pasqua a favore dei bambini del reparto di Oncoematologia del Gaslini.

Il ricavato, infatti, sarà devoluto ad Abeo Liguria Onlus, associazione nata nel 1982 da un gruppo di genitori e con lo scopo di aiutare i bambini ed adolescenti emopatici oncologici che si trovano in cura presso l’ospedale Gaslini di Genova fornendo ospitalità, accoglienza e sostegno a tutti i piccoli pazienti e alle loro famiglie ospitandoli nella Grande Casa dei Capitani Coraggiosi. Questa struttura si trova a pochi passi dall’Istituto Gaslini e mette a disposizione 15 mini-alloggi. Qui i bambini, con le loro famiglie, possono soggiornarvi per tutto il periodo della cura, durante il quale saranno sostenuti e supportati dai numerosi volontari.

“Anche in questo periodo difficile crediamo nel vostro prezioso aiuto –dicono dall’asd Come una volta, affiliata Libertas e Anas – Da piccoli gesti nascono grandi cose! Comprando un uovo di cioccolato prodotto dalla famosa cioccolateria Buffa di Genova lo farete”.