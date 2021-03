Albisola, terminati in anticipo i lavori sulla strada che collega Sanda alla zona del Santuario della Pace

Albisola Superiore. Terminati prima del previsto i lavori lungo la strada che collega la frazione Sanda con la zona del Santuario della Pace di Albisola. Tratto trafficato per raggiungere il comune vicino attraverso un percorso nel verde.

Due mesi di anticipo sulla tabella di marcia per la sistemazione del ciglio stradale di valle della via Comunale Santuario della Pace, in seguito al cedimento dovuto all’ondata di maltempo che flagellò la regione il 29 e 30 ottobre del 2018.

L’intervento è stato finanziato dalla Regione per 135mila euro e ha portato alla prosecuzione della realizzazione di un cordolo in calcestruzzo armato su cui è stato posizionato un guard rail. Il cordolo alla base del guard rail ha specifici canali di scolo che permettono lo smaltimento delle acque di deflusso presenti sulla strada durante le piogge nel rio sottostante.