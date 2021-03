Albisola Superiore, weekend di raccolta fondi con le Principesse in corsia

Albisola Superiore. Le “Principesse in corsia” promuovono una raccolta fondi che sarà realizzata nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 marzo saranno presenti – nel rispetto delle norme anti-Covid – in prossimità del supermercato PAM di Albisola Superiore per ricevere donazioni per l’iniziativa “Lo Scrigno delle Principesse”. Il progetto è nato in collaborazione con la Croce d’Oro di Albissola Marina nell’ambito della cooperazione dell’associazione con il reparto di neuropsichiatria infantile di via Chiappino dell’Asl2 Savonese.

I partecipanti, a fronte di una libera donazione, potranno scegliere un gadget o un regalo a sorpresa contenuto nello “Scrigno Magico”. Nello scrigno ci saranno una varietà di premi: dalla videochiamata con le Principesse in Corsia alla merenda al parco, dai gioielli a tema alle spille. Il ricavato dell’ evento verrà devoluto al reparto di Neuropsichiatria infantile di via Chiappino per l’acquisto di un televisore che permetterà di intrattenere i piccoli pazienti durante l’attesa.

L’appuntamento è dunque per questo weekend in Corso Ferrari 99, Albisola Superiore. Coloro che invece fossero impossibilitati a recarsi sul luogo ma avessero piacere di partecipare attraverso una donazione possono contribuire utilizzando l’IBAN della Croce d’Oro: IT43Z0200810602000105888730.