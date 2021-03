Albisola Superiore. È stato un weekend dal bilancio altalenante per le formazioni giovanili dell’Albisola.

Due sconfitte e una vittoria, questo è stato il bilancio delle ragazze biancoazzurre dell‘Under 15. Prima l’Albisola Pallavolo Blu è stata impegnata contro il New Volley Val Bormida, partita che ha ancora il sapore di una vera e propria beffa, persa dolorosamente al tie-break. Quindi è andata in scena la sfida tutta in casa tra la formazione Blu e l’Albisola Pallavolo; quest’ultimo sestetto è stato capace di vincere e convincere grazie ad un netto 3-0.

Foto 3 di 3





Da segnalare anche le due battute di arresto per l’Under 17 albisolese contro il Celle Varazze Volley. Sabato dunque l‘Albisola non è proprio riuscita a trovare il giusto feeling con il quinto set, questo considerando anche altre precedenti sconfitte; il tie-break infatti si è rivelato nuovamente fatale. Sorte diversa invece per l’Albisola Pallavolo Bianca, superata per 3-1.

Due gioie e una sola battuta d’arresto invece per i sestetti femminile e maschile della categoria Under 19. A Savona l’Albisola Pallavolo si è imposta in maniera convincente nel derby contro il VBC, mentre le ragazze in casa sono riuscite ad avere ragione del Vitrum&Glass Carcare con un netto 3-0. È stata sconfitta invece l’Albisola Pallavolo Bianca, tornata alla Massa con zero punti dopo la trasferta contro il Celle Varazze.

Di seguito i risultati e i parziali delle partite del settore giovanile albisolese di questo fine settimana.

sabato 20 marzo

Under 15 femminile, Albisola Pallavolo Blu – New Volley Val Bormida 2-3 (25-21, 18-25, 13-25, 25-22, 12-15)

Under 17 femminile, Celle Varazze Volley Azzurra – Albisola Pallavolo 3-2 (25-15, 17-25, 23-25, 25-19, 15-8)

Under 19 maschile, VBC Savona – Albisola Pallavolo 1-3 (22-25, 25-20, 21-25, 20-25)

Under 17 femminile, Celle Varazze Volley Bianca – Albisola Pallavolo Bianca 3-1 (25-22, 25-12, 25-27, 25-20)

domenica 21 marzo

Under 19 femminile, Albisola Pallavolo – Vitrum & Glass Carcare 3-0 (25-14, 25-14, 25-20)

Under 19 femminile, Celle Varazze Volley – Albisola Pallavolo Bianca 3-1 (25-18, 28-26, 19-25, 25-17)

Under 15 femminile, Finalmaremola Blu- Planet Volley 3-1 (25-15, 26-24, 23-25, 25-13)

lunedì 22 marzo

Under 15 femminile, Albisola Pallavolo – Albisola Pallavolo Blu 3-0 (25-13, 25-6, 25-14)