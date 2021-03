Albisola Pallavolo supera Spazio Sport Genova e vola in testa, capitan Arzarello: “Bene ma migliorare continuità”

Secondo successo in casa in altrettante gare per l’Albisola Pallavolo impegnata nel torneo di Serie C maschile. Un successo per 3 a 1 contro Spazio Sport Genova che consente di issarsi al primo posto in classifica.

Il capitano della squadra biancoazzurra, lo schiacciatore Andrea Arzarello, non si fa prendere da facili entusiasmi ed evidenza come vi siano ancora degli aspetti da limare, nonostante la buona partenza. “Sapevamo poco della squadra che ci saremmo trovati di fronte – commenta – dato che il sestetto è stato completamente rivoluzionato rispetto agli interpreti affrontati nella scorsa stagione. Purtroppo, abbiamo ancora una volta peccato in continuità durante il match e, dopo un primo set in controllo, abbiamo permesso agli avversari di riportare la partita in parità”.

“Nonostante i 3 punti portati a casa non siamo soddisfatti di quanto fatto vedere in campo, consapevoli che domenica prossima servirà una prestazione diversa per avere la meglio su un campo difficile come quello di Sanremo”, conclude.

Primo set vinto dalla squadra di casa per 25 a 12. Poi, salgono in cattedra i genovesi che si impongono con il minimo scarto, 25 a 23. Gli ultimi due parziali arridono agli albisolesi, che superano il team del capoluogo lasciando gli avversari a 15 e a 20. Questi i giocatori a disposizione dell’allenatore Agosto: Apicella, Arboscello, Arcidiacono, Arzarello, Bisio, Caviglia, Giacchino, Grillo, Libri, Sciutto, Skoreiko, Turco, Valdora e Vasylyev.

Classifica:

Albisola Pallavolo 7 (3 gare disputate)

Avis VT Finale 6 (3)

Grafiche Amadeo Sanremo 3 (1)

Sabazia 3 (2)

Sant’Antonio 2 (3)

Spazio Sport Genova 0 (2)