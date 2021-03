Albisola Pallavolo, settimana intensa per le giovanili: i risultati

Albisola Superiore. È appena terminata una settimana ricca di incontri per l’Albisola Pallavolo, protagonista su più fronti anche con le formazioni degli atleti e delle atlete Under 15, 17 e 19.

Under 15

Una vittoria e una sconfitta per questa leva. La formazione maschile ha ceduto il passo per 0-3 al Volley Team Finale, mentre le ragazze contro il New Volley Val Bormida con un netto 3-0 hanno confermato il loro ottimo momento di forma. Anche la VBC Savona si è in seguito dovuta arrendere al Planet Volley (nella foto), vittorioso per 0-3 nonostante le difficoltà createsi a causa delle numerose assenze.

Under 17

I sestetti impegnati albisolesi in questa categoria non hanno tradito, trovando in entrambe le circostanze delle vittorie importanti. Nel derby l’Albisola Pallavolo ha superato i rivali del team “bianco” per 0-3, mentre le ragazze biancoazzurre hanno trovato la resistenza delle avversarie della VBC Savona sulla propria strada, vincendo al quinto set un match davvero tirato.

Under 19

Sonora sconfitta invece per l’Albisola Pallavolo Bianca Under 19, battuta 3-0 e quindi senza possibilità di replica dal Carcare. Già dalla prossima giornata l’obiettivo sarà riscattarsi ritrovando il travolgente gioco espresso nella prima uscita stagionale.

Di seguito i parziali degli incontri.

Under 15 femminile, VBC Savona – Planet Volley 0-3 (20-25, 11-25, 19-25)

Under 15 femminile, Albisola Pallavolo Blu – Carcare (rinviata)

Under 15 maschile, Albisola Pallavolo – Volley Team Finale 0-3 (16-25, 18-25, 27-29)

Under 15 femminile New Volley Val Bormida – Albisola Pallavolo 0-3 (4-25, 15-25, 15-25)

Under 19 femminile, Carcare – Albisola Pallavolo 3-0 (25-18, 25-20, 25-16)

Under 17 maschile, Albisola Pallavolo Bianca – Albisola Pallavolo 0-3 (14-25, 8-25, 4-25)

Under17 femminile, Albisola Pallavolo Bianca – VBC Savona 3-2 (20-25, 25-17, 20-25, 25-17, 15-10)