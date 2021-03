Albisola Pallavolo sconfitta contro Sant’Antonio, coach Agosto: “Bravi gli avversari col servizio, noi troppo insicuri”

La partita sembrava incanalata sui binari giusti per la squadra maschile dell’Albisola Pallavolo impegnata nel torneo di Serie C.

Al Centro Polifunzionale Benedetti di Sestri Ponente, i biancoazzurri si sono imposti nei primi due set per 25 a 18 e 25 a 22. L’idea di chiudere la trasferta in appena tre set viene accarezzata per larghi tratti del terzo parziale, che però si conclude 25 a 23 per i padroni di casa. Il Sant’Antonio si ripete con il medesimo punteggio nel quarto parziale e conquista la vittoria al tie break sempre con il minimo scarto, 15 a 13. Con questo risultato, l’Albisola riesce comunque a ottenere un punto che consente di salire a quota 4 in classifica dopo due giornate.

“I primi due set sono andati per il verso giusto anche se non abbiamo giocato al meglio”, esordisce il coach degli albisolesi Claudio Agosto, che prosegue: “Gli avversari ci hanno messo in difficoltà con il loro servizio e noi abbiamo perso sicurezza nel corso della gara. Poi, qualche episodio favorevole per i nostri avversari ha fatto il resto. Detto questo, loro hanno dimostrato di essere una buona squadra”.

“Un’attenuante – conclude – può essere il fatto che da un anno a questa parte abbiamo giocato per ovvie ragioni soltanto nel nostro impianto, e può esserci stato un effetto ‘spaesamento’ nel disputare dopo tanto tempo una partita in una palestra profondamente diversa dalla nostra”.