Albisola Pallavolo, il punto sul settore giovanile

Albisola Superiore. Sono state solamente due le partite giocate dall’Albisola Pallavolo nello scorso fine settimana, entrambe della categoria Under 17.

In campo maschile, vittoria dell’Albisola Pallavolo Bianca ai danni del Sabazia. I biancazzurri di coach Giacchino si sono imposti per 3 a 0. Parziali aggiudicati per 25-17, 25-16 e 25-20.

Notizie positive anche per il settore femminile, con l’Albisola Pallavolo guidata da Luca Parodi vincente sul campo del VBC Savona. Pratica archiviata in tre set, vinti 25 a 8, 25 a 12 e 25 a 15.

Tra le buone nuove del weekend, anche il primo allenamento congiunto dopo tanto tempo per le atlete del Planet Volley leva 2009 e 2010 (nella foto) allenate da Sara Traman, che si sono misurate con le pari età del Sabazia. Un altro piccolo segnale di normalità in un tempo così complesso.