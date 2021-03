Albisola Pallavolo, il biancoazzurro del volley a portata di click

Albisola Superiore. Un progetto da scoprire. Potremmo definire in questo modo un’iniziativa promossa per rendere sempre più interattiva e “a portata di click” una società ambiziosa, la quale spera in questo modo di poter favorire il rapporto con i propri supporter e affiliati, desiderosi nonostante il momento di conoscere qualsiasi tipo di aggiornamento relativo alla realtà biancoazzurra.

Uno spazio web totalmente rivoluzionato sotto diversi aspetti, tranne che nel nome: “albisolapallavolo.it“, non poteva cambiare la nostra essenza, il cuore del volley albisolese che, tramite questa denominazione, permette a decine di atleti di riconoscersi, lottando dall’inizio del primo set fino al termine dell’ultimo parziale nella speranza di poter concludere ogni partita esultando a squarciagola. Tutto questo ovviamente senza dimenticare il Planet Volley, realtà savonese che verrà raccontata tramite articoli e approfondimenti.

Passiamo ora però agli aspetti innovativi. Il bianco e l’azzurro, questa la scelta cromatica effettuata dal presidente Venero Lo Bartolo per riprendere i colori di riferimento della società che, dopo una transizione rappresentata dall’utilizzo del giallo, ha scelto ora di tornare alle tonalità storiche.

È adesso la volta delle funzionalità del sito (che ricordiamo essere raggiungibile tramite qualsiasi motore di ricerca): in alto a sinistra si trovano l’orario e la data del momento in cui si visita la pagina, al centro il nuovo logo della società e, successivamente, ancora una volta il nostro nome. Infine, sull’estrema destra, è presente una “finestra social” che ci si augura possa risultare utile.

Tramite quest’ultima sarà infatti possibile consultare tutti i profili dell’Albisola Pallavolo: Facebook e Instagram innanzitutto, ma anche il canale YouTube, ormai punto di riferimento per chi, nonostante le restrizioni imposte per tentare di limitare il Covid, non ha perso la voglia di sostenere i propri beniamini, con le loro gesta trasmesse in diretta streaming in occasione di ogni impegno casalingo.

Quest’ultimo discorso risulta valido ovviamente anche per il settore giovanile: i genitori potranno seguire le performance dei propri figli in streaming ogni qualvolta sarà possibile tramettere le sfide, un modo per tentare di dimostrare il nostro impegno nel non perdere i rapporti con chi c’è sempre stato.

“Il biancoazzurro del volley a portata di click”, questo lo slogan scelto per celebrare l’iniziativa. I risultati, le interviste pre e post gara, degli approfondimenti sulle prime squadre e su quelle giovanili e tanto altro ancora saranno i temi trattati direttamente sul sito, con gli articoli che poi verranno ripostati sulle pagine social, le quali rimarranno comunque un punto di riferimento con post studiati appositamente.

Continuando a scorrere, proprio per favorire un agevole raggiungimento di qualsiasi pezzo, si trova una congeniale divisione in sezioni e la possibilità di cercare direttamente i contenuti presenti nel sito. In conclusione non possiamo far altro altro che ringraziare gli sponsor, celebrati con un banner, una sezione e una pagina presenti all’interno di questo spazio web. Senza di loro, i quali hanno scelto di investire nella società nonostante il periodo di difficoltà e incertezza, tutto questo non sarebbe stato possibile.